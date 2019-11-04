به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و گرامیداشت روز ملی استکبارستیزی صبح امروز(دوشنبه ۱۳ آبان) در حالی با حضور اقشار مختلف مردم بخصوص دانشجویان و دانشآموزان در مقابل محل سابق لانه جاسوسی برگزار شد که حاشیههای این مراسم حائز توجه است.
در حاشیه این مراسم، ۵ قالب بزرگ یخ به دو رنگ آبی و قرمز[رنگهای پرچم آمریکا]، که در حال آب شدن است، وجود دارد و جمله رهبرانقلاب مبنی بر «کسانی که به سازش گرایش دارند بدانند، آمریکا رو به افول است» در زیر آن نوشته شده است.
یکی از شعارهای محوری در راهپیمایی امسال ۱۳ آبان، منع هرگونه سازش و مذاکره با آمریکاست، از این رو راهپیمایان با نصب بنری بزرگ از فرمایش رهبر انقلاب که فرموده بودند «یکی از راههای بستنِ راه نفوذ آمریکا، منع مذاکره است»، مواضع خود را برای طرفداران مذاکره مستقیم با آمریکا روشن کردند.
راهپیمایان تهرانی در مراسم امسال ۱۳ آبان، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان و فرانسه را به نشانه اسارت به حرکت درآوردند.
برخی دانشآموزان تهرانی نیز عروسک ترامپ را که ساخته خودشان است، به راهپیمایی ۱۳ آبان امسال آوردند و پلاکارد مرگ بر آمریکا را به دست آن دادند.
برخی جوانان در حاشیه راهپیمایی امسال ۱۳ آبان کفشهای راهپیمایان تهرانی را به رایگان واکس زدند؛ این اقدام درحالی بود که واکس رایگان روی پرچم آمریکا انجام میشد.
در مراسم سالروز 13 آبان امسال، بنری نصب شده است که تصاویر برخی عوامل سرویسهای امنیتی دشمن از جمله «عبدالمالک ریگی»، «مسیح علینژاد»، «روحالله زم» و «مریم رجوی» در آن دیده میشود. در این بنر جملهای از سردار سلامی آمده مبنی بر اینکه «ملت ایران کوتاه نمیآید و هر دشمنی را میشکند و ضربه فنی میکند» و بالای سر عکس مریم رجوی و مسیح علینژاد عنوان «بزودی ...» را قرار داده که بازداشت و سرنگونی آنها را نوید داده است.
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