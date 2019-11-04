۱۵۶ هزار تن کالا از استان سمنان صادر شد/ ورود ۹.۷ هزار تن کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین در نشست خبری صبح دوشنبه با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی گمرک سمنان، ضمن بیان اینکه در هفت‌ماهه نخست سال جاری ۱۵۵ هزار و ۸۳۲ تن انواع کالا به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار به ۴۵ کشور دنیا صادرشده است، ابراز کرد: اندونزی، آذربایجان، هنگ‌کنگ، تایوان، ارمنستان, گرجستان، اندونزی، آذربایجان، هنگ‌کنگ، تایوان، ارمنستان، گرجستان و ... کشورهای میزبان این کالاها بوده‌اند.

وی بابیان اینکه صادرات محصولات استان سمنان نسبت به هفت‌ماهه اول سال گذشته ازنظر وزنی ۲۱ درصد کاهش و ازنظر ریالی ۵۱ درصد افزایش داشته است، افزود: فروسیلسیوم، ظرف یک‌بارمصرف، کولر، کرک و پشم حلاجی‌شده، کربنات دی سدیم، پودر لباس‌شویی، کابل زمینی، سود سوزآور و ... در زمره صادرات استان هستند.

مدیرکل گمرک استان سمنان بابیان اینکه در هفت‌ماهه اول سال جاری همچنین ۹ هزار و ۷۸۹ تن کالا به استان واردشده است، گفت: این کالاها به ارزش ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار از ۱۹ کشور دنیا مانند چین و هند، ترکیه، ازبکستان و ایتالیا و ... واردشده‌اند.

سعدالدین بابیان اینکه میزان واردات استان ازلحاظ وزنی ۱۰ درصد و ازلحاظ ارزی نیز ۲۱ درصد نسبت به هفت‌ماهه اول ۹۷ افزایش داشته است، افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۸۷۶ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی به استان دو هزار و ۹۳۶ دلار است.

وی افزود: گمرک استان سمنان در هفت‌ماهه نخست امسال با احتساب ضمانت‌نامه‌ها ۱۶۲ میلیارد ریال درآمد داشته است.