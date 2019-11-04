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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۴۱

همزمان با یوم الله ۱۳ آبان؛

زنگ استکبارستیزی در مدارس گلستان به صدا درآمد

زنگ استکبارستیزی در مدارس گلستان به صدا درآمد

گرگان- همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی در مدارس گلستان به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با یوم الله ۱۳ آبان زنگ استکبارستیزی در مدارس گلستان به صدا درآمد.

این آیین در گرگان در مدرسه ایرانشهر برگزار شد و دانش آموزان با سردادن شعار بر آمریکا نفرت خود را نسبت به این دولت خبیث نشان دادند.

عبدالرضا چراغعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در این مراسم با اشاره به رویدادهای این روز تاریخی اظهارکرد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام (ره) را به خاطر مبارزات سیاسی و انقلابی‌شان از ایران ترکیه تبعید کردند.

وی افزود: همچنین در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ دانش آموزان به دانشجویان پیوستند و علیه رژیم ستم‌شاهی و استکبار قیام کردند و تعداد زیادی از آن‌ها به خاک و خون غلطیدند.

چراغعلی به رویداد سوم اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ دانش آموزان انقلابی، ساختمان سفارت جاسوسی آمریکا در ایران را تسخیر کردند و به خاطر تأثیرگذاری این موضوع، حضرت امام(ره) از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

وی بیان کرد: امروز که استکبار جهانی کشور ما را در یک محاصره سخت اقتصادی قرار داده است، ۱۳ آبان امسال معنای پررنگ‌تری برای ما پیداکرده است.

چراغعلی گفت: ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و هرگز مقابل استکبار جهانی زانو نخواهیم زد.

همچنین در سایر مدارس گلستان هم با حضور مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها این آیین برگزار شد.

کد مطلب 4762979

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