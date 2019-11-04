به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با یوم الله ۱۳ آبان زنگ استکبارستیزی در مدارس گلستان به صدا درآمد.
این آیین در گرگان در مدرسه ایرانشهر برگزار شد و دانش آموزان با سردادن شعار بر آمریکا نفرت خود را نسبت به این دولت خبیث نشان دادند.
عبدالرضا چراغعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در این مراسم با اشاره به رویدادهای این روز تاریخی اظهارکرد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام (ره) را به خاطر مبارزات سیاسی و انقلابیشان از ایران ترکیه تبعید کردند.
وی افزود: همچنین در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ دانش آموزان به دانشجویان پیوستند و علیه رژیم ستمشاهی و استکبار قیام کردند و تعداد زیادی از آنها به خاک و خون غلطیدند.
چراغعلی به رویداد سوم اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ دانش آموزان انقلابی، ساختمان سفارت جاسوسی آمریکا در ایران را تسخیر کردند و به خاطر تأثیرگذاری این موضوع، حضرت امام(ره) از آن بهعنوان انقلاب دوم یاد کردند.
وی بیان کرد: امروز که استکبار جهانی کشور ما را در یک محاصره سخت اقتصادی قرار داده است، ۱۳ آبان امسال معنای پررنگتری برای ما پیداکرده است.
چراغعلی گفت: ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و هرگز مقابل استکبار جهانی زانو نخواهیم زد.
همچنین در سایر مدارس گلستان هم با حضور مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها این آیین برگزار شد.
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