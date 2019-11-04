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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۴۲

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ فوتسال ۱۷ تا ۲۹ آبان‌ماه اعلام شد.

دور برگشت پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان از اول آذرماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4762980

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