اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ فوتسال ۱۷ تا ۲۹ آبان‌ماه اعلام شد.

دور برگشت پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان از اول آذرماه آغاز خواهد شد.