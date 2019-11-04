راهپیمایی ۱۳ آبان تجلی وحدت امت اسلامی در برابر استکبار است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در جریان حضور در راهپیمایی ضداستکباری روز ۱۳ آبان اظهار داشت: راهپیمایی و حرکت امروز در سراسر کشور اسلامی، بیانگر سه مولفه خاص است، اولا اینکه مردم به انقلاب اسلامی و امام راحل پایبند و متعهد هستند و حرکت انقلابی ایشان را هرگز از یاد نخواهند برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: مساله دوم اینکه در جریان این راهپیمایی یک بار دیگر پیوند مجددی میان آحاد و اقشار مختلف جامعه اسلامی اعم از دانشجو، دانش آموز و سایر اقشار شکل می گیرد و در واقع وحدت آفرین است.

وی بیان کرد: همچنین مردم با حضور گسترده و پرشور در این آئین، یک بار دیگر پشتیبانی خود را از ولایت فقیه و نظام اسلامی به جهان اعلام می دارند و این تحقق همان جمله ای است که آمریکا و بدخواهان نظام اسلامی هرگز هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

گفتنی است راهپیمایی ضداستکباری روز ۱۳ آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، هم اکنون در شهرهای استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.