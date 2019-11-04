پیروانی دستیار استیلی شد/ دیدار تدارکاتی احتمالی امیدها با قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی در آستانه آغاز اردوی تیم فوتبال امید ایران از اضافه شدن امیرحسین پیروانی به کادر فنی این تیم خبر داد و گفت: همه ما به خوبی می دانیم که کار سختی در پیش داریم و به همین دلیل از ابتدا به دنبال ایجاد کادری قدرتمند با حضور نفرات توانمند و با تجربه بودیم. علاوه بر رضا شاهرودی و علیرضا امامی فر که هر دو مربیان با دانش و صاحب تجربه هستند با موافقت کمیته فنی با امیرحسین پیروانی وارد مذاکره شدیم. پیروانی مربی با دانش و با اخلاقی است که در تیم جوانان سابقه همکاری با تعدادی از اعضای تیم را داشته و از هر نظر یک انتخاب بسیار منطقی و مناسب بود.

وی ادامه داد: چند جلسه با هم صحبت کردیم و خیلی زود به توافق رسیدیم چرا که نگاه مثبت و سازنده ای وجود داشت. فکر می کنم در این کادر هیچ هدفی به جز موفقیت و سربلندی تیم المپیک ایران وجود ندارد. امیرحسین پیروانی عضو جدید کادر فنی تیم امید خواهد بود که کار خودش را از اردوی آتی رسما با تیم آغاز می کند. به این ترتیب کادر ما تکمیل شده و در بخش فنی هم یک تیم کامل ، یکدل و متحد خواهیم بود.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران همچنین از احتمال انجام دیدار این تیم برابر قطر خبر داد و اظهار داشت: فدراسیون فوتبال قطر به ما پیشنهاد داد بعد از بازی مقابل اندونزی در دوحه برابر تیم المپیک قطر قرار بگیریم. این پیشنهاد از هر نظر فوق العاده است اما با بازی های لیگ تداخل دارد. بر همین اساس با آقای سعید فتاحی مذاکراتی داشتیم که باید از وی و سازمان لیگ همچنین مربیان باشگاه ها به خاطر حمایت هایی که در تنظیم برنامه ها با تیم امید تا امروز داشته اند تشکر کنم. اگر شرایط فراهم شود و بتوانیم امکان جابه‌جایی بازی ها را داشته باشیم می توانیم بعد از انجام دو مسابقه برابر اندونزی یک بازی بسیار مفید هم مقابل قطر برگزار کنیم که در این‌صورت اردوی آبان ماه برای ما بسیار مفید و ایده آل خواهد بود.

استیلی در پایان گفت: از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تشکر می کنم. همچنین امیدوارم سایر بخش ها و ارگان های مربوطه هم در این مقطع نهایت همراهی و حمایت را از تیم داشته باشند تا فدراسیون فوتبال در این مسیر تنها نباشد و در فرصت کوتاه باقیمانده با بهترین شرایط و تامین تمامی امکانات مورد نیاز برنامه های آماده سازی خودمان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنیم.