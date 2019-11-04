۱۳ آبان بیانگر عشق ملت ایران به سربلندی انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار اردبیل به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان پیامی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است: ۱۳ آبان، بیانگر عشق و ایمان ملت بزرگ ایران، خصوصا قشر پویای دانش آموز به سربلندی و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دستهای پلید استکبار جهانی از این مرز و بوم الهی است.
استاندار اردبیل در بخش دیگری از پیام خود افزوده است: تبعید امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال ۵۷ و نهایتا تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ در سال ۵۸، این یوم الله را برای همیشه در حافظه ایرانیان ثبت و در تاریخ معاصر کشور جاودانه کرده است.
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