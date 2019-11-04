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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰

استاندار اردبیل:

۱۳ آبان بیانگر عشق ملت ایران به سربلندی انقلاب است

۱۳ آبان بیانگر عشق ملت ایران به سربلندی انقلاب است

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: ۱۳ آبان بیانگر عشق و ایمان ملت بزرگ ایران، بویژه قشر پویای دانش آموز به سربلندی و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار اردبیل به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است: ۱۳ آبان، بیانگر عشق و ایمان ملت بزرگ ایران، خصوصا قشر پویای دانش آموز به سربلندی و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست‌های پلید استکبار جهانی از این مرز و بوم الهی است.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از پیام خود افزوده است: تبعید امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال ۵۷ و نهایتا تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ در سال ۵۸، این یوم الله را برای همیشه در حافظه ایرانیان ثبت و در تاریخ معاصر کشور جاودانه کرده است.

کد مطلب 4763004

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