تولید داروهای با کیفیت داخلی با یک‌ پنجم قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، صبح دوشنبه در مراسم نکوداشت روز ملی بیمه سلامت که با حضور معاون اول رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران بیمهای در مرکز همایش های صداو سیما برگزار شد، افزود: در سالهای بعد از انقلاب، دستاوردهای قابل توجهی در عرصه نظام سلامت داشتیم که در مقایسه با گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
وی به توسعه زیرساختهای مراقبتهای بهداشتی اولیه اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساختهای مراقبتی باعث شد با کاهش مرگ و میر کودکان، زنان و گروههای آسیبپذیر روبرو شویم. همچنین افزایش امید به زندگی و توسعه زیرساختهای نظام سلامت را نیز در پی داشتیم.
وزیر بهداشت، افزود: یکی از دورههای طلایی پس از انقلاب در نظام سلامت، دوره ریاست دکتر روحانی بود چون توجهی که این دولت به بحث سلامت کرد، برنامههایی مانند طرح تحول سلامت، توجه به مناطق کمتر برخوردار، کاهش پرداخت از جیب بیمار، رسیدگی به بیماران خاص و پوشش بیمه همگانی بود.
به گفته نمکی، اگرچه این برنامهها در برخی موارد با نواقصی همراه بود اما کار عظیمی انجام شده است.
وی در مورد پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی نیز گفت: در کشورهای موفق دنیا برای بیمه همگانی برنامههایی دارند که یکی از آنها این است که از «از دارا بگیر و خرج ندار کن، از جوان بگیر و خرج پیر کن و در زمان سلامت، هزینه بگیر تا خرج بیمار کنی» و ما توانستیم با توجه به این سه مؤلفه، امروز طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی را اجرایی کنیم؛ به طوری که ۸ تا ۹ میلیون نفر که بیمه نیستند، تحت پوشش قرار گیرند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: باید ببینیم چگونه عمل کنیم تا اقتصاد نظام سلامت به گونهای پیش برود که زیر آوار هزینههای سنگین بیمورد لِه نشویم.
نمکی ادامه داد: در طرح تحول سلامت، اولین کاستی که وجود داشت، نپرداختن به بحث اقتصاد سلامت بود که پس از آمدن به وزارت بهداشت، اولین کار در این راستا، تهیه و استقرار پرونده سلامت، پزشک خانواده و موارد دیگر بود، در این راستا اقداماتی انجام دادیم به طوری که توانستیم سیستم پرونده الکترونیک سلامت را مستقر کنیم؛ چنین اقدامی با همت همکاران و پیگیری مستمر آنها در مدت چهار ماه این سیستم مستقر شد که یک کار جهادی بود.
وی تصریح کرد: از این راه توانستیم به نسخهنویسی الکترونیکی نیز برسیم و امروز زیرساختهای بسیار مقتدری در سیستم اطلاعات نظام سلامت کشور با همین پروژه الکترونیک سلامت داریم و تمامی این اقدامات باعث شد تا گزند هزینهخیزی نظام سلامت خود را برهانیم.
وزیر بهداشت گفت: اقدام دیگری که انجام شد، بررسی وزن هر پدیده، فعالیت و خدمت در هزینههای نظام سلامت است به طوری که توانستیم ۶۰۰ خدمت پر هزینه را شناسایی و برای آن دستورالعملی بنویسیم و خدمات دیگر را نیز به مرور در دستور کار قرار خواهیم داد.
نمکی به موضوع دارو نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از پرهزینهترین موضوعات در نظام سلامت، بحث دارو است به طوری که یکدوم تولید خالص ملی مربوط به دارو است در حالیکه در کشورهای دیگر حدود ۰.۶ است و برای رفع این مشکل نیز اقداماتی انجام شد که اولین گام، رفتن به سمت تولید داخلی دارو بود چرا که سال گذشته سه درصد از داروهای وارداتی، ۳۰ درصد از منابع ارزی داخلی دارو را بلعیده بود به همین دلیل اجازه ندادیم داروهایی که در داخل تولید میشوند، دیگر وارد شوند و توانستیم سهم ۱.۲ به ۰.۶ تا ۰.۷ برسانیم و داروهای با کیفیت و با یکپنجم قیمت تولید کنیم، همچنین هر ماه یک یا دو خط دارویی جدید راهاندازی میکنیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در گذشته بعضی از فرآوردهها را یک هفته، ۱۵ روز یا در بهترین حالت در یک ماه ذخیره میکردیم که در حال حاضر با پیگیریها و همکاری بانک مرکزی، میتوانیم بگوییم که هیچ داروخانهای نیست که تا تیرماه آینده با مشکل روبرو شود و هیچ اتاق عملی وجود ندارد که به دلیل تجهیزات، به تعطیلی کشیده شود.
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