کریمان حماسه آفرینی کردند/ تا آخرین نفس پیرو رهبریم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ همزمان با روز ملی «مبارزه با استکبار جهانی» مردم ولایتمدار کرمان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان روحیه ظلم ناپذیری و ایستادگی در برابر استکبار را به منصه ظهور رساندند.

خیل عظیم راهپیمایان در شهر کرمان از ساعت ها پیش از شروع رسمی راهپیمایی که ساعت ۹ اعلام شده بود، در محل چهارراه توحید حضور یافتند.

در این راهپیمایی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمان و مسئولان استانی همراه است، اقشار مختلف مردم حضور دارند و حضور گسترده جوانان انقلابی بسیار چشمگیر است. امروز زن و مرد، پیر و جوان، دانش آموزان و دانشجویان در صحنه حضور یافته اند و با فریادهای استکبارستیزانه خود پایه های ظلم را به لرزه در می آورند.

امروز همگان به صحنه آمده اند تا ضمن تجدید میثاق با ولی فقیه فریاد بزنند که تا آخرین نفس پیرو خط امام و رهبری هستند و اجازه نمی دهند استکبار جهانی با توطئه های شومش کوچکترین خدشه ای به پیکره انقلاب و نظام وارد کند.

«الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد»، « نماد شیطان، لعین آمریکاست» و « حزب فقط حزب علی؛ رهبر فقط سید علی» از جمله شعارهایی است که راهپیمایان امروز سر دادند.

برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر استان کرمان

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم استان کرمان در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: امروز راهپیمایان خشم و انزجارشان نسبت به استکبار جهانی را فریاد می زنند.

حسین انجم شعاع با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: شاهد افزایش جایگاه منطقه ای ایران و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران همزمان با اوفل قدرت آمریکا هستیم این مساله برای دشمنان غیرقابل تحمل است.

انجم شعاع «استکبارستیزی، مقاومت اسلامی سرآغاز فروپاشی و قدرت افول آمریکا» را شعار راهپیمایی امسال ذکر کرد و گفت: امروز دشمن با مشاهده حضور حماسی مردم در صحنه بیش از پیش دچار یاس و ناامیدی می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم در ۲۳ شهرستان و ۷۱ شهر استان کرمان در حال برگزاری است.

همواره پشتیبان نظام و رهبری هستیم

رضا برزگر از جمله افراد شرکت کننده در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: امروز به میدان آمده ام تا بگویم من در کنار مردم انقلابی ایران اسلامی به عنوان قطره ای از دریا برای حمایت از ولی فقیه در صحنه هستم و گوش به فرمان ایشان خواهم بود.

علی اسماعیل زاده هم به مهر گفت: حضور در این راهپیمایی وظیفه من به عنوان یک ایرانی است و به دشمنان اعلام می کنم که با تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم نمی توانند ما را از راه راستینمان منحرف کنند.

زهرا نوری هم که در راهپیمایی حضور یافته است به مهر چنین گفت: امروز نماد استکبارستیزی است و با توجه به ظلم هایی که استکبار جهانی علیه مظلومان جهان به ویژه مسلمانان انجام می دهد بر خود واجب دانستم که در صحنه حضور پیدا کنم.

راهپیمایان شهر کرمان در ادامه سمت میدان عاشورا می روند و در نهایت به سخنرانی منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشور گوش فرا می دهند.

براساس گزارش های ارسالی خبرنگاران مهر در استان کرمان راهپیمایی ۱۳ آبان با شکوهی وصف ناپذیر در سراسر استان در حال برگزاری است و امروز مردم این دیار حماسه ای دیگر خلق کردند و مانند همیشه ثابت کردند که پشتیبان نظام و رهبری هستند.