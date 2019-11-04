به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای صحرانوردی قهرمانی کشور ( انتخابی تیمهای ملی ) در هر ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از هفته اول آذرماه در استانهای میزبان برگزار خواهد شد.
برنامه زمانبندی برگزاری مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور به شرح زیر است:
رده سنی بزرگسالان به میزبانی استان ایلام در بخش بانوان روز ۷ آذرماه و روز ۸ آذرماه نیز در بخش آقایان به مسافتهای ۱۰ کیلومتر برگزار میشود.
رده سنی نوجوانان و جوانان در بخش آقایان به میزبانی استان قزوین در روز ۱۵ آذرماه و رده سنی نوجوانان و جوانان در بخش بانوان نیز به میزبانی استان البرز در روز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.
برابر آخرین تغییرات قوانین بینالمللی برگزاری مسابقات دو صحرانوردی، این رقابتها در بخش آقایان در رده سنی نوجوانان به مسافت ۶ کیلومتر، در رده سنی جوانان ۸ کیلومتر و در رده سنی بزرگسالان نیز به مسافت ۱۰ کیلومتر می باشد.
همچنین در بخش بانوان مسافت مسابقه رده سنی نوجوانان ۴ کیلومتر، در رده سنی جوانان ۶ کیلومتر و در رده سنی بزرگسالان نیز ۱۰ کیلومتر است.
با توجه به مصوبه سازمان تیمهای ملی فدراسیون دوومیدانی در خصوص انتخاب تیمهای ملی صحرانوردی، برترینهای این مسابقات که حدنصابهای مورد نظر را کسب نمایند به اردوی آمادهسازی پیش از اعزام به مسابقات صحرانوردی قهرمانی آسیا که فروردین ماه سال آینده به میزبانی هنگ کنگ برگزار می شود، دعوت خواهند شد.
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