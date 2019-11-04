تحریم های آمریکا تاثیری در حمایت ملت ایران از نظام و انقلاب ندارد

محمدابراهیم زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سنندج، اظهار داشت: حضور پر رنگ مردم در همه اقشار می تواند نقش موثری در رفتار امریکا با ملت ایران داشته باشد چرا که ما اکنون در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار داریم و سخت ترین تحریم های تاریخ نسبت به مردم این کشور وضع شده است.

وی افزود: اگر مردم این کشور حضور پررنگ تری در صحنه های مختلف انقلاب داشته باشند، امریکا متوجه می شود هر چقدر هم که سخت گیری کند نمی تواند در تصمیم مردم نسبت به حمایت از انقلاب و آرمان های امام تاثیری داشته باشد.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: مردم تصمیم خود از حمایت از کشور و نظام را گرفته اند و امنیت ایران را دوست دارند و ممکن است دلخوری هایی نیز داشته باشند اما بدون شک نظام خود را دوست دارند.

زارعی یادآور شد: امروز یک سال از اعلام امریکا برای اعمال سخت ترین تحریم ها می گذرد اما دیگر به این نتیجه رسیده که این گونه رفتارها بر تصمیمات مردم هیچ تاثیری ندارد.