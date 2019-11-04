حضور نسل جوان در راهپیمایی ضداستکباری نشانگر تداوم راه انقلاب است

سید علی آقازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، در جریان حضور در راهپیمایی ضداستکباری روز ۱۳ آبان در اراک، اظهار داشت: امروز در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، حضور اقشار مردم از جمله دانش آموزان و دانشجویان پیام عظیمی دارد و نشانه این است که راه انقلاب و امام راحل همچنان ادامه دارد.

استاندار مرکزی افزود: همچنین حضور گسترده و پرشور امت اسلامی ایران در راهپیمایی ضداستکباری امروز، برای دشمن این پیام را دارد که ملت ایران در برابر توطئه ها همچنان استوار و پابرجا هستند و از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی با تمام توان پشتیبانی می کنند.

آقازاده خاطر نشان کرد: در راهپیمایی امروز شاهد حضور گسترده نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان هستیم که نشان می دهد، این نسل در راستای اهداف انقلاب و نظام اسلامی حرکت می کنند و ادامه دهنده این راه بزرگ هستند.

گفتنی است آئین باشکوه ضداستکباری روز ۱۳ آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، هم اکنون در شهرهای استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.