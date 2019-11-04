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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه:

۱۳ آبان سالروز تقویت پایه‌های نظام اسلامی است

۱۳ آبان سالروز تقویت پایه‌های نظام اسلامی است

کرمانشاه_ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: ۱۳ آبان سالروز تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرشته همتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: ۱۳ آبان سالروز شناسایی توطئه های استکبار جهانی علیه نظام مقدس انقلاب اسلامی ایران است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: این روز، روز تقویت پایه های نظام و نیروهای اجتماعی مردمی ایران است.

همتی با تاکید بر اینکه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا انقلابی ترین روز در تاریح ملت ایران است، گفت: ۱۳ آبان مشق استکبار ستیزی نسل چهارم و پنجم انقلاب در ۲۲۹ برگ از تاریخ تقویم سال ۹۸ ایران اسلامی است.

این مسئول بیان داشت: با چشم انداز ۵۰ ساله ای که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده امیدواریم انقلاب اسلامی ایران به دست صاحب اصلی اش امام زمان(عج) برسانیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم شاهد پرچمداری و اقتدار بیش از پیش این نظام اسلامی باشیم، بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران هر روز مقتدر تر از دیروز است .

کد مطلب 4763140

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