خروش مردم دیار میرزا کوچک جنگلی/ طنین فریاد «مرگ بر آمریکا»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ساعت ۹ صبح امروز همه آمده بودند از زن و مرد، پیر و جوان به ویژه نسل چهارمی‌های انقلاب که این روز، روزها آنهاست. روزی که در سال ۵۷ به دلیل قیام جمعی از دانش آموزان و دانشجویان خسته از ظلم و جور طاغوت و شهادت تعدادی از آنها به دست عمال رژیم دژخیمانه پهلوی به نام آنها نامگذاری شده است.

آری همه آمده بودند تا بار دیگر به جهانیان نشان دهند اگر مشکلات اقتصادی، فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه این ملت و نظام در طول ۴۰ سال گذشته تکرار و تکرار شده اما آنها هنوز بر سر عهد و پیمان پدران، مادران، خواهران و برادران خونی و دینی با بنیانگذار انقلاب اسلامی و نائب برحق ایشان مقام معظم رهبری ایستاده اند و حتی ذره‌ای از آن آرمان‌ها که استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و جور مهم‌ترین این آرمان‌ها بود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.

گیل زنان و گیل مردانی که در همیشه تاریخ از زمان میرزاکوچک جنگلی تا همین امروز با تقدیم شهدای مدافع حرم نشان داده‌اند که آگاه، بصیر و هوشیار بوده و در برابر هر حرکت دشمن علیه این نظام و ملت به ویژه رهبری معظم کوتاه نیامده و استوار و خروشان همانند موج‌های خزر ایستاده و به هیچ کس اجازه نمی دهند که حتی سرسوزنی به خود اجازه تجاوز به این آب و خاک را بدهد.

فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» در گوشه گوشه شهرها و روستاهای استان گیلان طنین انداز شد و جوانان و نسل چهارمی‌ انقلاب با پلاکاردهای «ما ایستاده ایم» نشان دادند که این سخن رهبری که جوانان نسل چهارم انقلاب از جوانان دوران دفاع مقدس نیز انقلابی تر هستند سخنی درست است.

در شهر رشت از ساعت ۹ صبح مسیرهای چهارگانه اعلام شده مملو از جمعیت بود که برای رسیدن به میعادگاه اصلی راهپیمایی کنندگان در میدان شهدا ذهاب حرکت می کردند و در طول مسیر نیز با مشت‌های گره کرده تمام انزجار خود از قدرت‌های سطله‌جویی و استکباری را در قالب شعارها به نمایش می گذاشتند.

مسئولان دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون و اصناف مختلف نیز در کنار مردم در این راهپیمایی باشکوه حضور داشته و بر لزوم وفاق و همدلی و وحدت میان مردم و مسئولان برای مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید می کردند.

دشمن بداند نسل چهارمی‌ها پای کارند

علی یکی از دانش آموزانی بود که با در دست داشتن آدمکی از مقامات آمریکایی در این راهپیمایی حضور داشت و خود را فدایی رهبر می نامید به خبرنگار مهر گفت: ما نسل چهارمی انقلاب هستیم همان نسلی که دشمن فکر می کند می تواند با ایجاد شبهه ما از دین، انقلاب و رهبر عزیزمان جدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن بداند نسل چهارمی‌های انقلاب هیچگاه از اصل خود دور نمی شوند، گفت: نمایی از این موضوع را شهدای مدافع حرم دهه هفتادی در مقابل دیدگان دشمنان به نمایش گذاشته‌اند.

علی با بیان اینکه از این جا به رهبر، مراد و مولایم می گویم تا زمانی که ما نسل چهارمی ‌ها هستیم نباید نگران هیچ چیز باشند، افزود: کافیست ایشان فقط یک اشاره کند تا ما نسل چهارمی‌ها دنیا را برای مزدوران، کشورهای استکباری و سلطه جو تیر و تار کنیم.

استکبارستیزی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی

رضا احمدی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: سیاست ضد استکباری اساس حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان است که از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به روحیه ظلم ستیزی مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه، تاکید کرد: مردم همیشه برای حمایت از اندیشه‌های استکبار ستیزی امام راحل و رهبر معظم انقلاب آماده بوده و با حضور پر شور خود در صحنه‌های مختلف این حمایت را به نمایش می گذارند.