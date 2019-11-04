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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

انتشار فراخوان ثبت نام دوره آموزشی «نوجوان خلاق»

انتشار فراخوان ثبت نام دوره آموزشی «نوجوان خلاق»

همزمان با هفته نوجوان، فراخوان ثبت نام دوره پاییز و زمستان مجتمع آموزشی پژوهشی شهید آوینی بسیج صدا و سیما با عنوان «نوجوان خلاق» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «نوجوان خلاق» مجتمع آموزشی پژوهشی شهید آوینی با هدف شناسایی نوجوان های مستعد در حوزه های مختلف هنری و رسانه ای و پرورش نیروهای توانمند و انقلابی، و با توجه به اهمیت فعالیت در حوزه نوجوان و کمبود مراکز آموزشی در این حوزه، برگزار می شود.

عناوین این دوره آموزشی این دوره به این شرح است:

۱_گویندگی و اجرا پسران با تدریس حامد مدرس

۲_گویندگی و اجرا  دختران با تدریس ندا واشیانی

۳_بازیگری تئاتر پسران با تدریس زین العابدین تقی پور

۴_خبرنگاری دختران و پسران با تدریس فائزه کشاورز

۵_ساخت گزارش تلویزیونی با تدریس زهرا چخماقی

۶_نرم افزار تدوین با تدریس مجتبی خلفی زاده

۷_تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی دختران و پسران با تدریس مجید صحراکارها

۸_عکاسی پسران و دختران با تدریس علیرضا معین خواه

۹_فتوشاپ پسران با تدریس امیر محمدی

۱۰_فتوشاپ دختران با تدریس هادی ناصر

۱۱_فیلمسازی داستانی دختران و پسران با تدریس علی جعفرآبادی

علاقه مندان نوجوان جهت ثبت نام در این دوره می توانند به سایت مجتمع آموزشی پژوهشی شهید آوینی به آدرس AVINI.IRIB.IR مراجعه کرده و اخبار دوره ها را در شبکه های اجتماعی مجتمع به آدرس @AVINI_CENTER دنبال کنند.

کد مطلب 4763183
عطیه موذن

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