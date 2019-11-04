به گزارش خبرنگار مهر، رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک امروز دوشنبه در جریان نشستی که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد گفت: همگی با فعالیت های آکادمی آشنا هستید. فعالیت ها بسیار زیاد است اما هنوز راه طولانی در پیش داریم به خصوص که برای توسعه علمی و فرهنگی در ورزش محدودیتی نیست.

قراخانلو با بیان اینکه برای سال جاری ٩٨ برنامه هایی پیش بینی شده، ادامه داد: چالش هایی در ورزش وجود دارد که آکادمی باید به آنها بپردازد؛ مانند دوره های عالی بدنسازی. چالش دیگر موضوع روانشناسی ورزش به ویژه برای بانوان است. برنامه سنگینی را پیش بینی کرده بودیم که البته در میانه راه است. تا پایان سال روانشناسان خانم زیادی خواهیم داشت.

رئیس آکادمی ملی المپیک همچنین با اشاره به اینکه در بخش بین المللی ضعیف هستیم گفت: دوره انتقال شغلی قهرمانان تنها دوره بین المللی برگزار شده بود که دو کارشناس از IOC به ایران آمدند. ما در این بخش ضعف داریم و باید آن را برطرف کنیم.

قراخانلو با بیان اینکه آکادمی ۱۵ سال دست نخورده بود، گفت: حالا آن را تجهیز می کنیم. سیستم گرمایشی و سرمایشی درست شد. مشکل رختکن را هم حل می کنیم اما مشکل کوچک پول مطرح است.

وی در رابطه با استفاده فدراسیون ها از روانشناس، خاطرنشان کرد: از نظر تربیت نیرو، کمیته و آکادمی حمایت جدی را دارد. ما دائما دوره می گذاریم، دو دوره ۴۰۰ ساعته هم برگزار می کنیم. از نظر ارائه خدمات تمامی ورزشکارانی که در آکادمی تمرین می کنند، مرکز روانشناسی هم به آنها خدمات ارائه می دهد اما در خصوص استخدام روانشناسان، روسا با برنامه هایی که دارند باید در این خصوص اقدام کنند. در گزارشاتی که مرکز نظارت از فدراسیون ها می گیرد در این خصوص از فدراسیون ها سوال می شود. مسئله روانشناس لوکس و هزینه اضافی نیست.