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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸

برای حضور تماشاگران؛

ساعت ۱۴:۳۰ درهای ورزشگاه شهدای فولاد باز می شود

ساعت ۱۴:۳۰ درهای ورزشگاه شهدای فولاد باز می شود

اهواز - باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد که درهای ورزشگاه شهدای فولاد برای حضور هواداران ساعت ۱۴:۳۰ امروز باز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای لیگ برتر از امروز و با انجام یک بازی آغاز می‌شود که طی آن فولاد و پرسپولیس ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان و به میزبانی تیم فولاد به مصاف هم می‌روند. 

سرخ پوشان تهران و اهواز در شرایطی یکدیگر را ملاقات می‌کنند که هر دو ۱۶ امتیازی بوده و باتوجه به شرایط جدولی این شانس را دارند که در صورت پیروزی در این بازی موقتا تا رده دوم جدول صعود کنند.

پرسپولیس هفته گذشته نتیجه خوبی در تهران مقابل ماشین سازی نگرفت و این تیم برای جبران امتیازات از دست رفته در اهواز به میدان می‌رود.

فولادی ها هم که در این فصل با نکونام فراتر از انتظار نتیجه گرفته‌اند، سودای بزرگی در سر می‌پرورانند و به خوبی می‌دانند پیروزی در این بازی ۶ امتیازی آنها را به آرزوهای بزرگ شان نزدیک می‌کند.

پرسپولیس و فولاد با سه و چهار گل خورده، بعد از سپاهان دارای دومین و سومین خط دفاعی برتر مسابقات هستند که این ممکن است به نزدیکی نتیجه و کم گل بود آن منجر شود. 

کالدرون امروز شجاع خلیل زاده را به دلیل محرومیت و امید عالیشاه را به دلیل بیماری در اختیار ندارد که این ممکن است برای آنها مشکل ساز شود.

کد مطلب 4763215

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