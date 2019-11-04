اعطای وام به دانشجویان علوم پزشکی برگزیده در جشنواره قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر بهزاد تدین با اعلام این خبر گفت: دانشجویان حاضر در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی که موفق به دریافت رتبههای نخست تا سوم رشتههای مختلف این جشنواره شدهاند، میتوانند وام ۱۰ میلیون ریالی از این صندوق دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نفرات اول تا سوم رشتههای مختلف این دوره از جشنواره میتوانند با مراجعه به ادارات رفاهی معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل خود، درخواست دریافت وام را به کارشناس مربوطه ارائه دهند.
تدین اظهار داشت: این وام همانند سایر تسهیلاتی که دانشجویان علوم پزشکی در زمان تحصیل دریافت میکند، قرضالحسنه خواهد بود و بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل بوده و حداکثر طی ۴۸ قسط خواهد بود.
جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت، بزرگترین رویداد قرآنی این وزارتخانه است که در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار می شود.
بیست و چهارمین دوره این جشنواره هفتم تا نهم آبانماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد. در این دوره از جشنواره بیش از ۸۰ هزار نفر رشته شرکت کردند و در مرحله پایانی بیش از ۱۳۰ دانشجوی علوم پزشکی در ۴۴ رشته این جشنواره به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تقدیر شدند.
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