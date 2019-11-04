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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۵۳

امام جمعه خورموج:

آمریکا در تمام جنایات علیه ایران اسلامی نقش داشته است

آمریکا در تمام جنایات علیه ایران اسلامی نقش داشته است

دشتی- امام جمعه خورموج گفت: آمریکا در تمام جنایات علیه ایران اسلامی نقش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان از حضور پرشور مردم در این مراسم تقدیر کرد و اظهار داشت: امسال شاهد حضور پرشور مردم به نسبت سال های گذشته بودیم که از این حضور باشکوه تقدیر و تشکر می شود.

وی افزود: در هفته بسیج نیز برنامه های خوبی در سطح شهرستان برگزار شد که مهمترین آنها برگزاری یادواره شهدای دانش آموز بوده است.

مصلح با بیان اینکه آمریکا در تمام جنایات علیه ایران اسلامی نقش داشته است، ادامه داد: آمریکا همواره از نظام ستم شاهی حمایت کرده و جلوی ملت سنگ اندازی و مانع ایجاد می کردند.

وی بیان کرد: آمریکا همواره در کودتاها علیه ملت ایران و طراحی حمله های ترویستی نقش داشته است.

مصلح اضافه کرد: جنگ هشت ساله علیه ایران اسلامی و تحریم های همه جانبه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط آمریکای جنایتکار صورت گرفت.

کد مطلب 4763230

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