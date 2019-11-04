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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد احضار شد

کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد احضار شد

وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را به دلیل مشکلاتی که در روزهای اخیر برای دیپلمات های پاکستانی به وجود آمده بود، احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو، در روزهای گذشته مشکلاتی برای دیپلمات های پاکستانی حاضر در افغانستان به وجود آمده بود و همین امر موجب شد تا وزارت خارجه پاکستان اقدام به احضار کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد کند. 

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه اعلام کرد: کاردار سفارت افغانستان از آزار و اذیت کارمندان سفارت پاکستان در دو روز گذشته، مسدود کردن جاده منتهی به سفارت به روی آنها و نیز خسارت زدن به خودروهای سفارت آگاه شد.

علاوه بر این، به کاردار افغانستان یادآوری شد، طبق کنوانسیون امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک وین، مسئولیت تامین ایمنی، امنیت و آزادی رفت و آمد همه اعضای سفارت پاکستان به عهده دولت افغانستان است.

کد مطلب 4763231

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