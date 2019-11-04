تاکید بر ماندگاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده صبح دوشنبه در نشست خبری دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران اظهار کرد: این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه جاری در میدان تاریخ گنجعلیخان کرمان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه کرمان پایگاه یکی از سه جشنواره موسیقی مهم کشور به شمار می رود، افزود: در خصوص اینکه چرا کرمان محل برگزاری جشنواره موسیقی نواحی انتخاب شده است باید گفت که دور اول این جشنواره در کرمان برگزار شده و پایگاه اصلی در زمینه به شمار می رود.

علیزاده با انتقاد از اینکه در حال حاضر تهران و چهار یا پنج شهر در کشور محور برگزاری جشنواره ها شده اند، گفت: متاسفانه ظرفیت های کرمان ناشناخته مانده است که باید در این زمینه اقدام کنیم.

وی ادامه داد: عِرق کرمانی ما اجازه نمی دهد برخی افراد در خصوص این استان مطالب نادرستی بیان کنند؛ کرمان جزو پنج استان برتر کشور به آثار تاریخی و بیشترین آثار ثبت جهانی کشور را به خود اختصاص داده است.

به جشنواره های استان های دیگر تعرض نکرده ایم

علیزاده به اشاره به برقراری امنیت مطلوب در این استان افزود: چندین جشنواره های ملی مهم مانند «موسیقی نواحی» و «شعر رضوی» ریشه در کرمان دارد و این در حالیست که ما در زمینه جشنواره های استانهای دیگر تعرض نکرده ایم و جشنواره ای را از مناطق دیگر نگرفته ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان عنوان کرد: سال گذشته تلاش می شد جشنواره شعر ملی رضوی با ربع قرن سابقه برگزاری در کرمان به استانی دیگر برود حال آنکه جشنواره موسیقی نواحی هم دوازده دوره در کرمان برگزار شده است.

علیزاده با ابراز تاسف از اینکه نتوانسته ایم کرمان را نه تنها به دنیا بلکه حتی به کشور خودمان هم معرفی کنیم، بیان کرد: باید در این خصوص در سطح ملی و بین المللی اقدام شود.

وی با بیان اینکه کرمان وسیع ترین استان کشور است، افزود: ۱۲ دوره جشنواره موسیقی نواحی در کرمان بوده و آغاز این جشنواره هم از این استان بوده است و این ها بیانگر وجود ظرفیت های لازم در کرمان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه تنوع جغرافیایی کرمان تنوع فرهنگی کم سابقه ای در استان ایجاد کرده است، گفت: مردم مناطق شمال و جنوب استان کرمان از استان های هم جوارشان تاثیر گرفته و متقابلا بر روی آنها ها تاثیرگذار بوده اند که و این تاثیر را در موسیقی نواحی می بینیم.

وی با اشاره به اینکه تنوع و تکثر موسیقی نواحی کرمان را در کمتر استانی شاهد هستیم، افزود: خاستگاه موسیقی نواحی کشور از متن و درون جامعه روستایی و عشایری بوده و با هویت ترین و اصیل ترین موسیقی به شمار می رود. یکی دیگر از دلایلی که کرمان میزبانی مناسب برای جشنواره موسیقی نواحی از این حیث است که این استان دومین استان کشور به لحاظ جمعیت عشایری است و روستاهای فراوانی را در خود جای داده است.

بر ماندگاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان تاکید داریم

وی عنوان کرد: کرمان ظرفیت لازم برای برگزاری این جشنواره را دارد و ما بر ماندگاری آن در کرمان تاکید داریم.

علیزاده با اشاره به دستاوردهای برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان اشاره کرده و گفت: این رویداد در معرفی ظرفیت های استان بسیار تاثیرگذار است. ۲۸۰ مهمان در طول برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در استان کرمان حضور پیدا می کند که هر کدام از آنها می توانند سفیران کرمان باشند و باعث تغییر ذهنیت ها شود.

وی گردشگری هنری و رشد بالندگی موسیقی نواحی استان را از دیگر دستاوردهای برگزاری این جشنواره عنوان کرد و افزود: جشنواره پرباری در کرمان برگزار می کنیم.

«ایران فرهنگی» در کرمان جلوه گر می شود

علیزاده به حضور گروه هایی از کشورهای خارجی در جشنواره موسیقی نواحی ایران اشاره کرد و گفت: دو گروه از ترکیه و یک گروه از افغانستان در این جشنواره حضور دارند ضمن اینکه یک برنامه گزار از هلند در کرمان حضور پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران فرهنگی در جشنواره موسیقی نواحی در کرمان جلوه گر می شود، افزود: این جشنواره به صورت همزمان در هفت شهرستان استان کرمان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه انتخاب شهرستان ها براساس اعلام آمادگی فرمانداران انجام شده است، گفت: این جشنواره در بافت، شهربابک، انار، فهرج، بم و بردسیر برگزار می شود.