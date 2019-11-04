ورود ذرت آلوده به کشور صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد. طبق اعلام این سازمان، تمام محموله ذرت ۳۵۰ هزار تنی وارد شده به کشور، از نظر کیفی مشکلی نداشته و حائز استانداردهای لازم بوده است.

پیش از این، در دوازدهم مردادماه امسال نیز، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که رئیس‌جمهوری دستور توقف واردات ذرت‌های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است.

وی به این نکته اشاره کرده بود که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود.