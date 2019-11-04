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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۵۵

مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت؛

میانسالان کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند

میانسالان کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: چالش‌های حال حاضر ما از ۱۰ سال گذشته بیشتر شده است و میانسالان کنونی کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد برکاتی، در پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، اظهار داشت: بیش‌ترین چالش پیش روی کشور در بیست تا سی سال آینده، مساله جمعیت و زیرشاخه‌های آن خواهد بود و در این بین مبحث سالمندی سهم عمده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد.

وی افزود: به دنبال افزایش سن جمعیت، مشکلات خاص این گروه سنی همانند استئوپورز بیشتر می‌شود و سهم زیادی از بیمه و out of pocket را به خود اختصاص خواهد داد.

برکاتی ادامه داد: با توجه به  بررسی انجام‌ شده در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ، ۸۰ درصد جمعیت دچار کمبود ویتامین D هستند که از عوامل موثر بر آن، آلوگی هوا، تغییرات اقلیمی و سبد غذایی خانوار است.

وی گفت: چالش‌های حال حاضر ما از ۱۰ سال گذشته بیشتر شده است و میانسالان کنونی کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند که به دلیل تغییر ایجاد شده در سبک زندگی است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: طبق آمارهای موجود، پوشش بیمه‌ای و هم‌چنین رجوع به حوزه‌های سلامت از سوی زنان به دلایل مختلف چون نوع طراحی سیستم بهداشتی که اکثر افراد شاغل در آن زنان هستند و برای ارائه خدمت به مادر و کودک آموش دیده‌اند، بیش‌تر است‌.

وی ادامه داد: بحث بعدی، کاهش میزان رشد جمعیت در کشور است که باعث کاهش جمعیت افراد فعال به کم‌تر از ۶۰ درصد در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده خواهد شد.

کد مطلب 4763245
حبیب احسنی پور

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