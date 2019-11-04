میانسالان کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد برکاتی، در پنجمین نشست کارگاهی برنامهریزی استراتژیک سلامت مردان، اظهار داشت: بیشترین چالش پیش روی کشور در بیست تا سی سال آینده، مساله جمعیت و زیرشاخههای آن خواهد بود و در این بین مبحث سالمندی سهم عمدهای را به خود اختصاص خواهد داد.
وی افزود: به دنبال افزایش سن جمعیت، مشکلات خاص این گروه سنی همانند استئوپورز بیشتر میشود و سهم زیادی از بیمه و out of pocket را به خود اختصاص خواهد داد.
برکاتی ادامه داد: با توجه به بررسی انجام شده در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ، ۸۰ درصد جمعیت دچار کمبود ویتامین D هستند که از عوامل موثر بر آن، آلوگی هوا، تغییرات اقلیمی و سبد غذایی خانوار است.
وی گفت: چالشهای حال حاضر ما از ۱۰ سال گذشته بیشتر شده است و میانسالان کنونی کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند که به دلیل تغییر ایجاد شده در سبک زندگی است.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: طبق آمارهای موجود، پوشش بیمهای و همچنین رجوع به حوزههای سلامت از سوی زنان به دلایل مختلف چون نوع طراحی سیستم بهداشتی که اکثر افراد شاغل در آن زنان هستند و برای ارائه خدمت به مادر و کودک آموش دیدهاند، بیشتر است.
وی ادامه داد: بحث بعدی، کاهش میزان رشد جمعیت در کشور است که باعث کاهش جمعیت افراد فعال به کمتر از ۶۰ درصد در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده خواهد شد.
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