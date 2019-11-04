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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۰

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:

سیل اخیر گلستان به ۵۰ واحد مسکونی در نوکنده خسارت زد

سیل اخیر گلستان به ۵۰ واحد مسکونی در نوکنده خسارت زد

نوکنده- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: سیل اخیر گلستان به ۵۰ واحد مسکونی در نوکنده خسارت زد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده گلستان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب در سطح شهر نوکنده و روستاهای کهنه کلباد از توابع شهرستان بندرگز و برخی روستاهای شهرستان گرگان، کارشناسان ارزیاب بنیاد مکسن استان گلستان از دقایق اولیه در مناطق مورد نظر حاضر و خسارت های وارده را ارزیابی کردند.

وی افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته در مجموع ۵۰ واحد مسکونی نیازمند تعمیر شناسایی شد.

زمانی نژاد گفت: اکیپ های ارزیاب بنیاد مسکن استان همچنان در مناطق مورد نظر مستقر و آماده ارزیابی خسارت های احتمالی هستند.

کد مطلب 4763256

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