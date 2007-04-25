به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور حسین آفریده عصر امروز در مراسم گردهمایی فارغ التحصیلان رشته فیزیک هسته‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود : بخشی از صنعت کشور حتما باید هسته‌ای باشد. امروز به دلیل اقتصادی مجبور هستیم به سمت هسته ای پیش برویم. آخرین قیمت های انرژی هسته ای در قیاس با انرژی فسیلی نشان می دهد که این یک فرصت است و حتما باید به سمت انرژی هسته‌ای رفت و تلاش کرد تا از این فرصت استفاده شود. بنابراین باید به بودجه دانشکده مهندسی هسته ای توجه شود تا وضعیتی بهتر از این با توجه به کارایی فعلی داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت : اگر فارغ التحصیلان و متخصصین فعلی هسته ای نبودند امکان نداشت که کشور این موقعیت های هسته ای را داشته باشد. دانشکده هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر خودباوری ایجاد کرد. اکنون فقط باید مدیریت کنیم و فرصت بدهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره تاریخی به راه اندازی دوره دکتری هسته‌ای گفت: دوره دکتری علوم و فنون هسته ای به همت دکتر رضا امراللهی رئیس سازمان انرژی اتمی وقت و به دستور مهندس موسوی نخست وزیر وقت و حمایت دکتر هماشمی گلپایگانی وزیر علوم وقت ایجاد شد و اکنون 80 فارغ التحصیل به جامعه ارائه کرده است که بسیاری از آنها خیلی بهتر از دانشجویانی هستند که در خارج از کشور تحصیل کرده اند.

وی افزود: زمانی که دکتر امراللهی ریسک کرد و دوره دکتری هسته ای را راه اندازی کرد اکثرا نگران بودند که ممکن است این دوره به جایی نرسد اما امروز نتایجش را درک می کنیم. برخی دانشجویان هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره های پسا دکترا در خارج از کشور توانایی های خود را نشان داده اند. این نشان می دهد که اگر بستر فراهم شود توانایی وجود دارد. برخی از این فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر خود در مقام استادی هستند و دانشجوی دکتری تربیت کرده اند.