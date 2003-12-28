« وضعيت آموزش فلسفه در ايران » بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» دكتر محمد رضا بهشتي استاد فلسفه و عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران روز سه شنبه 9/10/82 ساعت 16 در تالار كمال دانشكده ادبيات دانشگاه تهرات تحت عنوان « وضعيت آموزش فلسفه در ايران » سخنراني خواهد كرد .علاقمندان براي حضور در اين جلسه مي توانند به تالار كمال دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مراجعه كنند .

گفتني است دكتر بهشتي در گفت و گويي مشروح با گروه دين و انديشه خبرگزاري « مهر» وعده انتشار چند كتاب در گستره هرمنويتيك و فلسفه يونان داده است كه به زودي توسط انتشارات هرمس منتشر خواهد شد .