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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۰

توسط دكتر محمد رضا بهشتي در دانشگاه تهران

« وضعيت آموزش فلسفه در ايران » بررسي مي شود

« وضعيت آموزش فلسفه در ايران » بررسي مي شود

در ادامه سلسله سخنرانيهاي وضعيت فلسفه در ايران كه توسط جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود دكتر محمد رضا بهشتي سه شنبه ، نهم دي ماه سخنراني خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» دكتر محمد رضا بهشتي استاد فلسفه و عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران روز سه شنبه 9/10/82 ساعت 16 در تالار كمال دانشكده ادبيات دانشگاه تهرات تحت عنوان « وضعيت آموزش فلسفه در ايران » سخنراني خواهد كرد .علاقمندان براي حضور در اين جلسه مي توانند به تالار كمال دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مراجعه كنند . 
 گفتني است  دكتر بهشتي در گفت و گويي مشروح  با گروه دين و انديشه خبرگزاري « مهر» وعده انتشار چند كتاب در گستره هرمنويتيك و فلسفه يونان داده است كه به زودي توسط انتشارات هرمس منتشر خواهد شد .

کد مطلب 47634

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