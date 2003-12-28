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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۳۲

مدير كل بهزيستي استان كرمان در گفتگو با "مهر " خبر داد :

ظرفيت شهرستان بم براي دفن اجساد پر شده است

انبوه اجساد به حدي است كه ديگر جايي براي دفن آنها در شهرستان بم وجود ندارد و بسياري از اجساد كشته شدگان براي دفن به روستاها و ساير شهرهاي استان كرمان منتقل مي شوند .

دكتر محمد ستايش در گفتگو با خبرنگاراعزامي  خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : شهر به كلي تخريب شده است و تنها مساله اي كه مي توان با قاطعيت اعلام كرد اين است كه بيش از 80 درصد مردم بم كشته و زخمي شده اند .

وي افزود : آمارهايي كه تا كنون ارائه شده تنها مربوط به اجسادي است كه در شهرستان بم دفن شده اند ،  در حاليكه انبوهي از اجساد هستند كه بدون شناسايي ،  از سوي مردم و همچنين بستگان  براي دفن به شهرستانهاي اطراف و روستاها منتقل شده است و به همين دليل ممكن است تعداد بيشتري از اين اجساد بدون آمارگيري  دفن شده باشند .

 ستايش با بيان اينكه تا كنون 7 هزار جسد در شهرستان بم دفن شده ،   اظهار داشت : هنوز از تعداد اجسادي كه در روستاها و شهرستانهاي اطراف كرمان دفن شده ، اطلاع دقيقي وجود ندارد ، همچنين  تا كنون 15 هزار مجروح  به  شهرستانهاي استان كرمان و شهرهاي مختلف كشور  منتقل شده اند كه  از اين تعداد 1 هزار و 400 نفر به تهران و 450 نفر به اصفهان و بقيه به شهرهاي ديگر منتقل شده اند .

تاكنون 10 درصد ويرانه ها آوار برداري شده است

 مدير كل بهزيستي استان كرمان افزود :  عليرغم تلاشهاي امداد گران متاسفانه تا كنون 10 درصد از ويرانه ها آوار برداري شده و احتمال مي رود كه هنوز انبوهي از جنازه ها زير آوار مانده باشد .

 وي تصريح كرد :  آمار نهايي تعداد زخمي ها  تا ظهر فردا اعلام مي شود ،  اما ارائه  آمار دقيق از تعداد كشته شدگان تا پايان هفته امكان پذير نيست .  تا امشب احتمال اينكه با آواربرداري افراد زنده اي نيز از زير آوارها پيدا شوند ، وجود دارد اما از فردا اين احتمال بسيار ضعيف است كه مصدومي زنده از زيرآوارها بيرون بيايد .

کد مطلب 47635

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