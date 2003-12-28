ظرفيت شهرستان بم براي دفن اجساد پر شده است

دكتر محمد ستايش در گفتگو با خبرنگاراعزامي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : شهر به كلي تخريب شده است و تنها مساله اي كه مي توان با قاطعيت اعلام كرد اين است كه بيش از 80 درصد مردم بم كشته و زخمي شده اند .

وي افزود : آمارهايي كه تا كنون ارائه شده تنها مربوط به اجسادي است كه در شهرستان بم دفن شده اند ، در حاليكه انبوهي از اجساد هستند كه بدون شناسايي ، از سوي مردم و همچنين بستگان براي دفن به شهرستانهاي اطراف و روستاها منتقل شده است و به همين دليل ممكن است تعداد بيشتري از اين اجساد بدون آمارگيري دفن شده باشند .

ستايش با بيان اينكه تا كنون 7 هزار جسد در شهرستان بم دفن شده ، اظهار داشت : هنوز از تعداد اجسادي كه در روستاها و شهرستانهاي اطراف كرمان دفن شده ، اطلاع دقيقي وجود ندارد ، همچنين تا كنون 15 هزار مجروح به شهرستانهاي استان كرمان و شهرهاي مختلف كشور منتقل شده اند كه از اين تعداد 1 هزار و 400 نفر به تهران و 450 نفر به اصفهان و بقيه به شهرهاي ديگر منتقل شده اند .

تاكنون 10 درصد ويرانه ها آوار برداري شده است

مدير كل بهزيستي استان كرمان افزود : عليرغم تلاشهاي امداد گران متاسفانه تا كنون 10 درصد از ويرانه ها آوار برداري شده و احتمال مي رود كه هنوز انبوهي از جنازه ها زير آوار مانده باشد .

وي تصريح كرد : آمار نهايي تعداد زخمي ها تا ظهر فردا اعلام مي شود ، اما ارائه آمار دقيق از تعداد كشته شدگان تا پايان هفته امكان پذير نيست . تا امشب احتمال اينكه با آواربرداري افراد زنده اي نيز از زير آوارها پيدا شوند ، وجود دارد اما از فردا اين احتمال بسيار ضعيف است كه مصدومي زنده از زيرآوارها بيرون بيايد .