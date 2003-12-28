فوريت طرح قانونمند كردن تشكل هاي دانشجويي تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران در مجلس درباره ضرورت فوريت اين طرح گفت: ساماندهي هر چه سريعتر فعاليتهاي دانشجويي ضروري است و اين طرح به صورت مبنايي و با كارشناس بايد تهيه شود.

نماينده مردم تهران درادامه گفت: اين طرح علاوه بر قانونمند كردن تشكلهاي دانشجويي، فعاليت تشكلهاي استادان وكاركنان دانشگاهها و نيز نشريات دانشجويي را قانونمند مي كند.

وي رسيدگي به اين طرح بدون داشتن فوريت را مشمول زمان عنوان كرد و گفت: از نمايندگان مي خواهم كه به اين فوريت راي مثبت دهند.

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