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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۱

درجلسه علني امروز مجلس

فوريت طرح قانونمند كردن تشكل هاي دانشجويي تصويب شد

نمايندگان به فوريت طرح قانونمند كردن تشكلهاي دانشجويي راي مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران در مجلس درباره ضرورت فوريت اين طرح گفت: ساماندهي هر چه سريعتر فعاليتهاي دانشجويي ضروري است و اين طرح به صورت مبنايي و با كارشناس بايد تهيه شود.
نماينده مردم تهران درادامه گفت: اين طرح علاوه بر قانونمند كردن تشكلهاي دانشجويي، فعاليت تشكلهاي استادان وكاركنان دانشگاهها و نيز نشريات دانشجويي را قانونمند مي كند.
وي رسيدگي به اين طرح بدون داشتن فوريت را مشمول زمان عنوان كرد و گفت: از نمايندگان مي خواهم كه به اين فوريت راي مثبت دهند.
کد مطلب 47636

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