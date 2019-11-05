به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح سه شنبه در جلسه‌ی شورای زکات استان هرمزگان یکی از اهداف دین اسلام را ایجاد کرامت انسانی در بشر دانست و اظهار داشت: هرآن‌ چه که از ارزش انسان و انسانیت بکاهد در اسلام ناپسند است.

وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه‌ی دستگاه‌های حمایتی به نیازمندان اعطا می‌شود اما این کمک‌ها کافی نیست و مردم هم باید در این مسیر همراه دولت باشند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز داشت: مدیران اجرایی همگام با علما برای گسترش فرهنگ زکات در استان تلاش می‌کنند و سعی داریم که مردم را در این راه همراه سازیم.

ناجی یکی از الزامات پیشرفت هر جامعه‌ای را همراهی و همگامی مردم با دولتمردان دانست و ادامه داد: در صورت همدلی مردم و مسئولین در ایران، حکومت اسلامی بیش از پیش در دنیا نمود پیدا خواهد کرد.