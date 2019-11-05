  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

همراهی مردم یکی از الزامات پیشرفت هر جامعه‌ای است

همراهی مردم یکی از الزامات پیشرفت هر جامعه‌ای است

بندرعباس - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: همراهی مردم یکی از الزامات پیشرفت هر جامعه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی صبح سه شنبه در جلسه‌ی شورای زکات استان هرمزگان یکی از اهداف دین اسلام را ایجاد کرامت انسانی در بشر دانست و اظهار داشت: هرآن‌ چه که از ارزش انسان و انسانیت بکاهد در اسلام ناپسند است.

وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه‌ی دستگاه‌های حمایتی به نیازمندان اعطا می‌شود اما این کمک‌ها کافی نیست و مردم هم باید در این مسیر همراه دولت باشند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز داشت: مدیران اجرایی همگام با علما برای گسترش فرهنگ زکات در استان تلاش می‌کنند و سعی داریم که مردم را در این راه همراه سازیم.

ناجی یکی از الزامات پیشرفت هر جامعه‌ای را همراهی و همگامی مردم با دولتمردان دانست و ادامه داد: در صورت همدلی مردم و مسئولین در ایران، حکومت اسلامی بیش از پیش در دنیا نمود پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4763716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها