اين بار هم مردم آمدند ؛ مثل هميشه ، مهربان و بي توقع

مردم ايران درست از لحظه شنيدن خبر زلزله 3/6 ريشتري بم كه طي مدت 12 ثانيه ناگهان اين شهر تاريخي را به تلي از خاك تبديل كرد ، از هر شهر و ديار براي كمك به آسيب ديدگان و زلزله زدگان به عرصه آمدند و با اهداي كمكهاي نقدي و غير نقدي و خون خود براي كمك به بازماندگان زلزله مثل گذشته همدردي كردند .

آنان با هرچه در توانشان بود براي كمك به زلزله زدگان و مصيبت ديدگان حادثه وارد ميدان شدند ، يكي كمك نقدي خود را به حسابهاي اعلام شده از سوي هلال احمر ، بهزيستي و كميته امداد واريز مي كرد ، ديگري كمكهاي غير نقدي خود را در قالب پتو ، آب ، مواد غذايي براي بازماندگان حادثه اهدا مي كرد و هر كس در حد توان به ياري آسيب ديدگان حادثه مي شتافت . .

پايگاههاي امداد رساني به آسيب ديدگان زلزله كه از بعد از ظهر جمعه از سوي كميته امداد امام خميني و سازمان هلال احمر در سراسر كشور فعال شدند ، از همان زمان با ازدحام شهروندان و مردمي مواجه شدند كه براي اهداي كمك خود سر از پا نمي شناختند ، آنان فقط به يك چيز مي انديشيدند ، كمك به همنوع .

مسئولان هلال احمر و ستاد امداد رساني به زلزله زدگان به طور مرتب اشيا و وسايل مورد نياز آسيب ديدگان را اعلام مي كردند ، پتو ، چادر امدادي ، بخاري ، آب ، مواد غذايي به خصوص مواد كنسرو شده و فاسد نشدني و دارو مهمترين آن بود و هموطنان سراسر كشور نيز بي هيچ ملاحظه اي با حضور در پايگاههاي امداد و فقط با همان يك انديشه به كمك مي شنافتند .

پايگاههاي امداد رساني سراسر كشور دو روز گذشته آن قدر شلوغ بود كه ماموران و مسئولان اين پايگاهها واقعا در جمع آوري و ارسال كمكهاي مردم با مشكل مواجه بودند اما اين بار هم حضور جوانان و نوجوانان زن و مرد در اين پايگاهها براي جمع آوري و بسته بندي كمكها كارساز بود .

شهروندان ساكن بوئين زهرا ، رودبار ، منجيل ، لار ، اردبيل و قزوين كه پيش از اين حوادث مشابه را تجربه كرده بودند به طور گسترده به پايگاههاي امداد رساني مي آمدند . آنها مي گويند سالها پيش كه زلزله آمد همه مردم كشور بي هيچ توقعي به كمك ما آمدند مدتها طول كشيد تا ما توانستيم دوباره زندگي عادي خود را شروع كنيم در تمام آن مدت مردم به ما كمك مي كردند و اين بار نوبت ماست كه دين خود را براي كمك به مصيبت زدگان ادا كنيم .

آنها نام خود را به خبرنگاران نمي گويند ، حتي حاضر به بيان نوع كمك خود نيستند اما كلماتي كه از بيشتر آنها شنيده مي شود اين است : ما كاري نمي كنيم فقط وظيفه خود را انجام مي دهيم ، هر انساني درهر گوشه جهان كه باشد با شنيدن خبر حادثه دلخراش زلزله با آنها به خصوص بازماندگاني كه از يك طرف داغ عزيزان خود با بايد تحمل كنند و از سوي ديگر همه چيز خود را از دست داده اند همدري مي كند .

از بسياري ازآنان مي توان شنيد : به خدا قسم كه درد ناك است ، به خدا قسم كه نمي توانيم حتي يك لحظه وضع آنان را كه زنده مانده اند و درد مي كشند تصور كنيم ، به خدا قسم كه اگر يك لحظه خودمان را جاي آنان بگذاريم تحمل نمي كنيم .

مادري كه به طور گذري از كنار حسينيه ارشاد مي گذشت ، در حالي كه دست دو كودك 9 و 5 ساله اش را در دست داشت باحضور در پايگاه جمع اوري كمكهاي مردمي به زلزله زدگان ، اشك ريزان كاپشن دو كودكش را از تن آنها به در كرد و به كودكان زلزله زده بمي اهدا كرد .

سازمان انتقال خون از صبح جمعه با انتشار اطلاعيه اي ازهموطنان سراسركشور خواست تا براي تامين خون مورد نياز بازماندگان و آسيب ديدگان زلزله بم براي اهداي خون به پايگاههاي انتقال خون مراجعه كنند .

با اينكه در اين اطلاعيه آمده بود كه جوانان و نوجوانان زير 25 سال كه واكسن سرخك و سرخجه زده اند نمي توانند خون دهند اما باز هم پايگاههاي انتقال خون سراسر كشور آن قدر شلوغ شد كه مسير اطراف اين پايگاه ها در تمام شهرها ترافيك شده بود به طوري كه رفت و آمد خودروها را با مشكلات زياد رو به رو مي كرد .

حضور مثال زدني مردم در پايگاه هاي انتقال آن قدر چشمگير بود كه سازمان انتقال خون چندين بار اعلام كرد كه پايگاههاي انتقال خود مملو از مردم است به طوري كه امكان دريافت خون از همه آنان وجود ندارد و هموطنان براي اهداي خون خود به تدريج مراجعه كنند .

بر اثر حضور گسترده مردم در پايگاه هاي انتقال خون ، سازمان انتقال خون ناگهان با حجم انبوهي از خون مواجه شد ، به طوري كه يخچالها و امكانات اين سازمان پاسخگوي نگهداري اين حجم انبوه خون نبود ، اين بود كه در اطلاعيه ديگري از مردم خواست فعلا به مدت يك هفته براي اهداي خون به پايگاههاي انتقال خون مراجعه نكنند تا خونهاي اهدايي مصرف شود.

مردم ايران هميشه در لحظه هاي حادثه به صحنه آمده اند ، شايد زندگي خود را به دشواري سپري كنند و شايد خود نيازهاي بيشماري داشته باشند كه پاسخگويي نمي يابد اما هميشه هنگام بروز حوادث مانند جنگ و دفاع از خاك ميهن ، هنگام وقوع حادثه اي براي همنوع و هنگام بسيج عمومي براي دفع خطر بي هيچ ادعايي به ميدان مي آيند ؛ بي هيچ نوقعي .