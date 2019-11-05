زنجانی ها ۱۳ آبان را به آوردگاه باشکوه عزت و عظمت تبدیل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، در پیام نماینده ولی فقیه در استان زنجان و استاندار زنجان در تقدیر از حضور حماسی مردم زنجان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان آمده است: زنجانیان هوشیار و بابصیرت با شور و شوق کم نظیر ، به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، روحانیون، نخبگان و آحاد مردم ولایت مدار کوشا و آگاه استان یوم الله ۱۳ آبان امسال را به تجلی گاه حماسه شور انگیز و حضور و آوردگاه با شکوه عزت و عظمت تبدیل کردند.

در این پیام عنوان شده است: مردم استان زنجان همچون سایر ایرانیان سرفراز یاد و خاطره شهدای دانشجو و دانش آموز را گرامی داشته و با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، یک بار دیگر با امام و شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند تا راه و آرمان های انقلاب را تا ظهور منجی عالم بشریت ادامه دهند.

این پیام می افزاید: حضور حماسی و وحدت آفرین اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی در راهپیمایی ۱۳ آبان، موج عظیمی از ایمان ،اتحاد و همبستگی و پیوند از هم ناگسستنی نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.