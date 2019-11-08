وزیر کشور به کردستان سفر می کند

بە گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی درسفری دو روزە بە استان کردستان طی روزهای شنبە و یکشنبە ۱٨ و۱۹ آبان ماە روزهای کاری پر ترافیکی را در سنندج پیش رو خواهد داشت.

وی بعد از ورود بە فرودگاە سنندج بە همراە مرادنیا استاندار کردستان و جمعی از مدیران استانی از پروژەهای عمران شهری سنندج بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسە شورای توسعە استان یکی از برنامە‌های مهم و کلیدی وزیر کشور در سنندج خواهد بود کە در آن مسائل حائز اهمیتی در مباحث توسعەای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نشست با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامەهایی است کە برای سفر دو روزە دکتر رحمانی فضلی تدارک دیدە شدە است.

نشست با روحانیون و شرکت در جشن بزرگ میلاد پیامبر بە مناسبت آغاز هفتە وحدت از دیگر برنامەهایی خواهد بود کە با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار می‌شود.