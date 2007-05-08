آیه روز:

و ما بکم من نعمة فمن الله ثم اذا مسکم الضر فالیه تجأرون . ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون .

و آنچه از نعمتها در دسترس شماست از خداست ، آنگاه چون آسیبى مانند سلب نعمتبه شما رسد ، ناله و فریادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند می کنید . سپس هنگامی که آسیب را از شما برطرف کند بر خلاف انتظار گروهى از شما به پروردگارشان شرک می آورند .

سوره نحل، آیات 53 و 54

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

لیس شیء أثقل فی المیزان من خلق حسن .

در میزان اعمال ، چیزی سنگین تر از خوی نیک نیست .



مسند احمد ، مسند القبائل ، ح 26256

حضرت علی (ع):

من اصلح سریرته اصلح الله علانیته ، و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیاه ، و من احسن فیما بینه و بین الله احسن الله مابینه و بین الناس .

آن کس که درونش را اصلاح کند خداوند ظاهرش را اصلاح می نماید و هر کس برای دینش کار کند خداوند دنیایش را کفایت کند . و آن کس که میان خود و خدایش را اصلاح کند خداوند بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد .



امام حسین (ع):

و تذاکروا العقل عند معاویة - فقال (ع ): لا یکمل العقل الا باتباع الحق .

در محضر حضرتش سخن از عقل و درایت معاویه رفت . فرمودند "جز با پیروی از حق عقل انسان کامل نخواهد گشت ".

بحار الانوار، ج 78، ص 127

امام حسن (ع):

ما رأیت حقا لا باطل فیه أشبه بباطل لا حق فیه من الموت .

هیچ حقی که باطلی در آن نباشد مانند مرگ ندیدم که شبیه تر باشد به باطلی که حقی در آن نیست .



شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحدید ، ج 18 ، ص 31