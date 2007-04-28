مردان مصرف گوجه فرنگی و کلم بروکلی را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب مد، محققان می گویند اثر مضاعف فوق به این دلیل است که آنتی اکسیدان و ترکیبات فعال بیولوژیک مختلف هریک در راههای ضد سرطانی متفاوت عمل می کنند.

آزمایشات انجام شده بر روی موش های آزمایشگاهی نشان داده است تغذیه آنها با پودر گوجه و بروکلی باعث کاهش وزن تومورهای پروستات در این حیوانها شده است.

بروکلی به تنهایی باعث کاهش 42 درصدی وزن تومورها شد و این میزان برای گوجه فرنگی 34 درصد بود.

در عین حال چنانچه آقایان از سنین جوانی این دو ماده غذایی را با هم مصرف کنند، تاثیر آن می تواند با جراحی در سنین بالا و برداشتن تومورها تقریبا برابر باشد.

توصیه این محققان به مردان سالمندی که مبتلا به سرطان پروستات با رشد کم هستند و شیمی درمانی و پرتودرمانی می کنند این است که تغییر رژیم غذایی آنان به سمت مصرف بروکلی و گوجه بیشتر را، جدی بگیرند.

این مطالعه نشان می دهد خوردن مواد غذایی به طور کامل بهتر از مصرف اجزاء جدا شده آنهاست.

برای مثال خوردن یک گوجه فرنگی کامل بر دریافت قرص حاوی لیکوپن ارجحیت دارد و گوجه پخته حتی بهتر از خام آن است. پختن گوجه و بخار پز کردن یا حرارت دادن بروکلی قابلیت دسترسی بیولوژیک اجزاء ضد سرطانی موجود در آنها را افزایش می دهد.

در مورد بروکلی، ترکیبات مفید پس از بریدن این سبزی به قطعات تشکیل می شوند. بنابراین توصیه می شود 5 دقیقه قبل از پختن به دو یا چهار قسمت تقسیم شود.