به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی استقلال برابر تراکتور در تبریز آن هم با چهار گل آنقدر برای آنها شیرین بود که عبورشان از مرز ۱۰۰۰ امتیاز خیلی موردتوجه قرار نگرفت. آبی پوشان که یکی از پنج تیمی هستند که در تمام ادوار لیگ برتر حضور داشته و دارند با ۳ امتیاز دیدار مقابل تراکتور ۱۰۰۱ امتیازی شدند تا از این حیث نخستین تیم ایران باشند.

مربیان موقت و دائم

آبی پوشان در همه ادوار لیگ برتر جمعا از ۱۳ سرمربی استفاده کردند که شامل ۱۰ سرمربی ثابت و ۳ سرمربی موقت بودند و ۱۰۰۱ امتیاز توسط این ۱۳ نفر برای آبی پوشان در لیگ برتر به دست آمد.

قلعه نویی و اختلاف با دیگران

امیر قلعه نویی با بیشترین حضور در استقلال به عنوان سرمربی، هم پر افتخار ترین مربی این تیم در لیگ برتر است و هم بیشترین امتیاز را برای آنها به دست آورده است. فاصله قلعه نویی با دیگر مربیان استقلال آنقدر زیاد هست که تا سالها خطری رکورد او را در این تیم تهدید نکند.

اولین سرمربی، اولین خارجی و اولین اخراجی

آبی پوشان لیگ برتر را در فصل ۸۱-۸۰ با منصور پورحیدری آغاز کردند و در دومین فصل از این مسابقات هدایت تیم شان را به رولند کخ آلمانی سپردند تا این مرد آلمانی هم نخستین مربی خارجی آنها در لیگ برتر باشد و هم اولین مربی برکنار شده این تیم در این مسابقات.

بعد از برکناری کخ، جواد زرینچه به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد تا وی نیز نخستین سرمربی موقت آبی پوشان در همه ادوار لیگ برتر باشد.

طولانی ترین مدت مربیگری

امیر قلعه نویی برای اولین بار در سال ۸۲ و فصل سوم مسابقات روی نیمکت آبی پوشان نشست و تا ۳ فصل هدایت این تیم را بر عهده داشت و این طولانی ترین حضور متوالی یک سرمربی روی نیمکت این تیم در لیگ برتر باشد.

در فصل ششم مسابقات عبدالصمد مرفاوی دستیار اول قلعه نویی به جای وی روی نیمکت آبی پوشان نشست و برای یک فصل هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

اولین سرمربی غیر استقلالی

در فصل ۸۷-۸۶ نیمکت آبی پوشان به ناصر حجازی رسید اما عمر مربیگری حجازی به یک فصل کامل نرسید و در میانه راه فیروز کریمی به جای وی روی نیمکت این تیم نشست تا او نخستین و تا امروز تنها سرمربی ایرانی استقلال باشد که سابقه بازی در این تیم را نداشته است.

در فصل ۸۸-۸۷ بار دیگر امیر قلعه نویی به استقلال بازگشت تا نخستین سرمربی این تیم در لیگ برتر باشد که برای بار دوم سرمربی این تیم شد. بعد از یک فصل حضور قلعه نویی در استقلال، بار دیگر مرفاوی جای او را گرفت تا این چرخه ادامه داشته باشد.

بازگشت مظلومی

در فصل ۹۰-۸۹ پرویز مظلومی برای اولین بار نقش سرمربی را در استقلال ایفا کرد تا نیمکت این تیم شاهد حضور چهره‌ای جدید باشد. عمر سرمربیگری مظلومی در استقلال ۲ فصل بود و علیرغم این که مظلومی نتایج خوبی با آبی پوشان گرفت، اما دست این تیم از قهرمانی کوتاه ماند.

امیر قلعه نویی در سال ۹۱ برای بار سوم به استقلال پیوست و اینبار نیز ۳ فصل در این تیم حضور داشت. قلعه نویی در این سه فصل بر خلاف سه فصل نخست حضورش در استقلال اول قهرمان شد و در فصل های دوم و سوم دستش از قهرمانی کوتاه ماند. این سومین و آخرین قهرمانی آبی پوشان در لیگ برتر بود.

مظلومی، منصوریان، شفر و استراماچونی دیگر سرمربیان آبی پوشان در لیگ برتر بودند که لابلای آنها میک مک درموت و فرهاد مجیدی سرمربیگری موقت را در این تیم تجربه کردند.

۷ سال برای بیش از ۴۰۰ امتیاز

امیر قلعه نویی با ۷ فصل حضور در استقلال بیشترین میزان حضور در این تیم را دارد و در این مدت با کسب ۴۰۲ امتیاز، امتیاز آور ترین مربی آبی پوشان در لیگ برتر است و بیشترین امتیاز از ۱۰۰۱ امتیاز این تیم را به دست آورده است.

پرویز مظلومی که در دو مقطع و در مجموع برای ۳ فصل هدایت آبی پوشان را برعهده داشت، جمعا ۱۸۳ امتیاز به دست آورد تا دومین مربی امتیاز آور این تیم در لیگ برتر باشد. صمد مرفاوی با دو فصل حضور و ۱۱۱ امتیاز سومین مربی امتیاز آور و شفر با قدری کمتر از دو فصل و ۹۶ امتیاز در رده بعدی قرار می‌گیرد.

علیرضا منصوریان با کمی بیش از یک فصل و ۶۶ امتیاز، منصور پورحیدری با یک فصل و ۵۱ امتیاز، رولند کخ با کمتر از یک فصل و ۲۸ امتیاز، فیروز کریمی با کمتر از یک فصل و ۲۳ امتیاز، ناصر حجازی با کمتر از یک فصل و ۲۰ امتیاز در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کاری که استراماچونی به سرانجام رساند

آندره استراماچونی که توانست آبی پوشان را از امتیاز ۱۰۰۰ عبور دهد، تا پیش از ۱۰۰۰ تایی شدن آبیها ۱۲ امتیاز به دست آورده بود که با ۳ امتیاز بازی با تراکتور جمع امتیازات خودش را به ۱۵ و استقلال را به ۱۰۰۱ رساند. مجیدی نیز با ۷ امتیاز بهترین مربی موقت آبیها بود و بعد از مک درموت با ۳ و زرینچه با یک امتیاز قرار دارند.

منصوریان و بیشترین امتیاز به ازای هر فصل

از نظر نسبت امتیاز گیری به ازای هر فصل امیر قلعه نویی به طور متوسط به ازای هر فصل حضورش در استقلال ۵۷/۵ امتیاز، پرویز مظلومی به ازای هر فصل ۶۱ امتیاز، صمد مرفاوی ۵۵/۵، وینفرد شفر حدودا ۵۰ و علیرضا منصوریان حدودا ۶۲ امتیاز به ازای هر یک فصل حضور در این تیم دارند و این آمار نشان می دهد به صورت نسبی، علیرضا منصوریان بیشترین امتیاز را به ازای هر یک فصل حضور در استقلال به دست آورده و پس از او پرویز مظلومی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.