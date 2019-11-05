۱۰۳۹ مورد واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل ثبت احوال استان زنجان، به وقوع ولادت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۷ ماه امسال هزار و ۳۹ مورد واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار کرد: تعداد ولادت ثبت شده روزانه در ۷ ماهه امسال به طور متوسط برابر با ۴۶ مورد واقعه ولادت بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه تعداد موالید پسر در این بازه زمانی برابر با ۵ هزار و ۷۱ نفر بوده است، گفت: تعداد موالید دختر برابر با ۴ هزار و ۹۶۸ مورد بوده که نسبت جنسی دختر به پسر برابر با ۱۰۲ می باشد که به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر ، تولد ۱۰۲ پسر به ثبت رسیده است.

شفیعی ابراز کرد: طی ۷ ماهه امسال دو هزار و ۷۸۴ مورد واقعه وفات در استان رخ داده است.

وی افزود: تعداد وفات ثبت شده در این بازه زمانی به طور متوسط برابر با ۱۳ مورد واقعه وفات بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان به صدور کارت هوشمند ملی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: کل افرادی که تاکنون کارت هوشمند ملی دریافت کردند ۶۸۴ هزار و ۹۴۷ نفر معادل ۸۱.۶۸ درصد می باشد.

شفیعی جمعیت واجد شرایط کارت هوشمند ملی در استان زنجان را ۸۳۸ هزار و۵۵۶ نفر اعلام کرد.