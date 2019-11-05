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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

تقویت نیروی انتظامی برای نیل به اهداف خود یک وظیفه است

تقویت نیروی انتظامی برای نیل به اهداف خود یک وظیفه است

ورامین- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: تقویت نیروی انتظامی برای نیل به اهداف خود یک وظیفه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان ورامین طی سخنانی گفت: امروز پلیس امین مردم است و در بسیاری حوزه ها که برخی ارگان ها وظیفه و رسالت خود را انجام نمی دهند، نیروی انتظامی باید به صحنه بیاید.

وی اضافه کرد: امروز تقویت نیروی انتظامی و کمک به پلیس برای رسیدن به اهداف خود را وظیفه می دانیم، در سنگر حفظ امنیت جامعه همواره امام عصر(عج) را ناظر بر کار خود ببینیم و از همه ظرفیت ها برای خرسندی امام زمان(عچ) بهره گیریم.

امام جمعه موقت ورامین گفت: با تلاش همه نهادها و ارگان ها از جمله پلیس، ۱۳ آبان امسال تماشایی و فریاد رسای استکبارستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان مخابره کرد.

وی افزود: سرهنگ مرادی در طول مدت تصدی مسوولیت فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین با تلاش شبانه روزی، خدمات خوبی را از خود به یادگار گذاشت که شایسته تقدیر است.

کد مطلب 4764223

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