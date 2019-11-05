طرح «هر خانه یک پایگاه سلامت» در کاشان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مروجی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح «هر خانه یک پایگاه سلامت» به ابتکار وزیر بهداشت اجرایی می شود، اظهار داشت: همزمان با کاشان در سمنان و قزوین نیز این طرح به صورت شکل برگزار می شود.

وی ابراز داشت: به منظور ارتباط پیوسته خانه های مردم به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و پایگاه های سلامت هر منطقه، افرادی از هر خانواده به عنوان سفیر سلامت از طرف پایگاه سلامت برای انجام خدمات بهداشتی و سلامتی در آن خانواده معرفی می شوند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه این سفیران به عنوان رابط هر پایگاه سلامت با هر خانواده در جامعه شناخته می شوند، تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح ارتباط خانواده ها با پایگاه های سلامت هر منطقه برای بررسی و انجام خدمات سلامت اعضای خانواده بیش از پیش می شود.

اصلاح سبک زندگی بهترین راه پیشگیری از دیابت است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح سبک زندگی بهترین راه پیشگیری از بیماری دیابت است، بیان داشت: ورزش، فعالیت بدنی، تغذیه مناسب و کاهش استرس های روزانه باید در اولویت شهروندان قرار گیرد.

مروجی استعمال دخانیات، چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی و همچنین استفاده از رژیم غذایی نادرست را از جمله مهمترین عوامل ابتلای فرد به دیابت عنوان کرد و افزود: افراد لازم است به طور مرتب نسبت به آزمایش قندخون اقدام کنند تا صورتیکه فرد در مرحله پیش دیابت است اقدامات لازم برای درمان او صورت گیرد.

دیابت یک معضل جهانی است

وی با بیان اینکه دیابت یک معضل جهانی است، گفت: یکی از مهمترین اهداف سازمان بهداشت جهانی جلوگیری از افزایش ابتلای افراد به دیابت در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ است.