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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

رئیس کل دادگستری مازندران:

۱۲۶ هکتار از اراضی ملی مازندران رفع تصرف شد

۱۲۶ هکتار از اراضی ملی مازندران رفع تصرف شد

ساری - رئیس کل دادگستری استان مازندران از خلع ید و رفع تصرف بیش از۱۲۶ هکتار از اراضی ملی در استان درشش ماهه نخست سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری گفت: نظارت مستمر برمنابع طبیعی واراضی ملی در استان وجود دارد و در این خصوص از  ۶۰۷ پرونده مطروحه در محاکم قضایی  ۳۹۶ پرونده منتهی به صدور حکم شد و بیش از ۱۲۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگردانده و ۳۸۷ مورد بنای غیر مجاز قلع و قمع شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ارزش ریالی اراضی اعاده شده به بیت المال را بیش از ۵۵۸ میلیارد  تومان ذکر کرد و گفت: تعداد متهمین این پرونده ها  ۳۸۹ نفر بوده و در این راستا دستگاه قضایی استان، برخورد جدی و قاطع با متجاوزان به اراضی ملی وعرصه های منابع طبیعی را جدی تر از همیشه در دستور کار خود قرار داده است.

حجت الاسلام اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی و حفظ حقوق بیت المال نیست و دادگستری استان مازندران نیز حسب وظیفه خود از تمامی ظرفیت های قانونی برای برخورد قاطع با این متجاوزین استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 4764437

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