۱۲۶ هکتار از اراضی ملی مازندران رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری گفت: نظارت مستمر برمنابع طبیعی واراضی ملی در استان وجود دارد و در این خصوص از ۶۰۷ پرونده مطروحه در محاکم قضایی ۳۹۶ پرونده منتهی به صدور حکم شد و بیش از ۱۲۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگردانده و ۳۸۷ مورد بنای غیر مجاز قلع و قمع شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ارزش ریالی اراضی اعاده شده به بیت المال را بیش از ۵۵۸ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: تعداد متهمین این پرونده ها ۳۸۹ نفر بوده و در این راستا دستگاه قضایی استان، برخورد جدی و قاطع با متجاوزان به اراضی ملی وعرصه های منابع طبیعی را جدی تر از همیشه در دستور کار خود قرار داده است.

حجت الاسلام اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی و حفظ حقوق بیت المال نیست و دادگستری استان مازندران نیز حسب وظیفه خود از تمامی ظرفیت های قانونی برای برخورد قاطع با این متجاوزین استفاده خواهد کرد.