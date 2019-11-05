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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳

رئیس پلیس کشور شیلی در دیدار با رئیس پلیس اینترپل ایران:

کشورهای منطقه آمریکای لاتین از تجربیات پلیس ایران استفاده کنند

کشورهای منطقه آمریکای لاتین از تجربیات پلیس ایران استفاده کنند

رئیس پلیس بین الملل ناجا در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان اینترپل با رئیس پلیس کشور شیلی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی شیرزاد با ژنرال هکتور اسپینوزا رئیس پلیس شیلی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان اینترپل دیدار و در خصوص همکاری های پلیسی امنیتی دو کشور بحث و گفت وگو کردند.

در این دیدار سردار شیرزاد، ضمن تشکر از میزبانی خوب کشور شیلی در برگزاری مجمع عمومی سازمان اینترپل، ماموریت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای رئیس پلیس شیلی معرفی و چکیده ای از اقدامات تخصصی ناجا را در سطح منطقه و بین الملل برای نیل به جهانی امن تر و مملو از صلح بیان کرد.

وی ضمن دعوت از رئیس پلیس شیلی برای سفر به کشورمان عنوان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارائه توانمندی های پلیسی و دستاوردهای ناجا در مبارزه با انواع جرایم و همچنین پیشرفت های علمی پلیس را دارد.

در ادامه، رئیس پلیس کشور شیلی نیز از حضور فعال هیئت پلیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان اینترپل قدردانی و اظهار امیدواری کرد تا کشورهای منطقه آمریکای لاتین بتوانند از تجربیات و توانمندی های علمی عملیاتی پلیس ایران بهره مند شوند.

کد مطلب 4764533

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