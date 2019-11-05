توانمندی سازی معلمان درچهارمحال وبختیاری موردتوجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قائدامینی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: دین اسلام اسلام به ورزش بسیار اهمیت داده است زیرا با سلامت جسم و روح در ارتباط است و امروزه توجه به این امر بسیار ضروری است.

وی افزود: باید معلمان توانمند بوده تا بتوانند دانش آموزان را در مقابل آسیب های اجتماعی حفظ کنند زیرا اگر دانش آموزان راه مقابله با این مسائل را ندانند با مشکل مواجه خواهند شد پس باید معلمان را تجهیز کرد.

قائدامینی با اشاره به اجرای طرح نماد(نظام پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان) در مدارس استان در سال گذشته، تصریح کرد: امسال طرح یاری‌گران زندگی هم اجرا می شود تا گامی در راستای حفظ دانش آموزان از آسیب های اجتماعی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با این اقدام اگر احیانا دانش آموزی دچار مشکل باشد با مداخله به هنگام حل خواهد شد و دانش آموزان مسئولیت پذیر نیز می شوند.

قائدامینی تاکید کرد: مدیران مدارس کلیدی ترین آیتم در تعلیم و تربیت هستند که مدیر توانمند از کوچکترین ظرفیت های انسانی و مادی در مسیر تعلیم و تربیت استفاده می کند.

وی با بیان اینکه باید به مشکلات معلمان توجه داشت، ادامه داد: امروزه برای داشتن دانش آموزان خوب، راهی جز توجه به معلمان نیست زیرا معلمان اصلی ترین گزینه در تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند که باید از نظر علمی و توانمندی تجهیز شده تا نتیجه در آینده کشور مشاهده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: معلمان مومن و متعهد که انقلابی کار می‌کنند مورد نیاز مدارس هستند.

وی بیان کرد: باید به نماز در مدارس توجه ویژه شود و اگر نماز در مدارس پررنگ شود، بسیاری از آسیب های اجتماعی کم رنگ می شود.