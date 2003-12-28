آصفي: سران منافقين بايد محاكمه شوند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درباره تشكيل ستاد بحران در وزارت امور خارجه گفت : پس ازحادثه بلافاصله دكتر خرازي وزير امور خارجه دستور تشكيل ستاد بحران را به رياست دكترهادي معاون اموركنسولي و امورمجلس وزارت دادند و از بخشهاي مهم وزارت خانه با عضويت در اين ستاد كار خود را براي تسهيل در امر امداد رساني و هماهنگي با نمايندگي هاي خارج از كشور آغاز كردند .

آصفي درباره كمك دولت آمريكا به زلزله زدگان گفت : آمريكا نيز مانند ساير كشورها در اين امر انساني شركت كرده است و ما از اين كشور تشكر و قدرداني مي كنيم .

سخنگوي وزارت امور خارجه درباره وضعيت منافقين در عراق و آيا اينكه سران اين گروهك هنوز درعراق هستند يا خير گفت: سران منافقين هنوز در عراق هستند و ما از اول اعلام كرده ايم كه آنهايي كه دستشان به جنايات آلوده است بايد محاكمه شوند حال اين جنايت در ايران يا عراق بوده است ضمن آنكه حكيم رييس شوراي انتقالي عراق نيز بر محاكمه آنها به خاطر جنايت در عراق و در قبال كردها و شيعيان تاكيد كرده است .

وي در خصوص روابط ايران و مصر افزود : روابط ايران و مصر به مسير متفاوت مي رسد و بايد منتظر روزهاي آينده ماند .

آصفي درباره كمكهاي پاكستان به ايران درزمينه سلاحهاي هسته اي گفت :اسمي از دولت پاكستان برده نشده است بلكه هدف ازسخن اتباع اين كشوربوده است.

سخنگوي وزارت امورخارجه درباره منع حجاب در فرانسه تصريح كرد : بايد تصميمي اتخاذ شود تا مردم مسلمان فرانسه از حق تحصيل محروم نشوند .

وي درباره تهديدات القاعده گفت : تهديدات القاعده از آغاز بوده است و اين چيز جديدي نيست.

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