لزوم پرداختن به امر اخلاق در حوزه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم علی خاکی صدیق در مراسم گردهمایی سالانه اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت علوم تاکنون در عرصه پژوهش و اخلاق پژوهشی، اقداماتی را انجام داده، اکنون زمان پرداختن به امر اخلاق در حوزه آموزش نیز فرا رسیده است.

وی افزود: دانشگاه شهید رجائی را از سال‌های دور می‌شناسم و این دانشگاه جزء دانشگاه‌های ساختاریافته و با پتانسیل بالاست. این دانشگاه با ظرفیت نیروی انسانی توانمند و امکاناتی که داراست توان ورود به عرصه بین‌المللی مخصوصاً در راستای ماموریت‌های خود را دارا می‌باشد.

عظمتی،رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز با استناد به آمار و ارقام و عملکرد حوزه‌های مختلف از جمله پروژه‌هایی که به دانشگاه واگذار شده، گفت: دانشگاه شهید رجائی در حل مسائل جامعه، وجهه دانشگاهی خود در کشور را به اثبات رسانیده است.

وی تصریح کرد: دانشگاه شهید رجائی امروز جزء دانشگاه‌های معتبر و قابل اعتماد کشور می‌باشد و این اعتبار منتج از ۴۰ سال خدمت پرسنل خدوم، اساتید و مدیران این دانشگاه بوده است.

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در بخش دیگری از سخنرانی خود از دکتر خاکی صدیق درخواست کرد ضمن کمک در توسعه کمی و کیفی دانشگاه، از ظرفیت‌های این دانشگاه در حوزه آموزش عالی، مخصوصاً اساتید این دانشگاه استفاده شود.