سه میلیون نفر به کتابخانه های خراسان رضوی مراجعه کردند

دکتر حبیب صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : تعداد افراد فعال در سال گذشته 64 هزار و 414 نفر بوده که این تعداد یک میلیون و 879 هزار و 855 نسخه کتاب به امانت برده اند.

وی با اشاره به کمک به کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت : 30 دستگاه رایانه جهت تجهیز کتابخانه های عمومی مشهد از محل جذب نیم درصد درآمد شهرداری خریداری و به کتابخانه ها تحویل شد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد : در حال حاضر 917 هزار و 522 نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است.

صفرزاده تصریح کرد : در سال گذشته دو مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان خورشید فروزان به مناسبت رحلت رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره ) و پیامبر اعظم به مناسبت سال پیامبر(ص) برگزار که به نفرات برتر جوایزی اهدا شد .



