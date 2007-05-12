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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

در سال گذشته ؛

سه میلیون نفر به کتابخانه های خراسان رضوی مراجعه کردند

سه میلیون نفر به کتابخانه های خراسان رضوی مراجعه کردند

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : مدیر کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی گفت: سه میلیون و 852 هزار و 76 نفر در سال گذشته به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کردند.

دکتر حبیب صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : تعداد افراد فعال در سال گذشته 64 هزار و 414 نفر بوده که این تعداد یک میلیون و 879 هزار و 855 نسخه کتاب به امانت برده اند.

وی با اشاره به کمک به کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت : 30 دستگاه رایانه جهت تجهیز کتابخانه های عمومی مشهد از محل جذب نیم درصد درآمد شهرداری خریداری و به کتابخانه ها تحویل شد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد : در حال حاضر 917 هزار و 522 نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است.

صفرزاده تصریح کرد : در سال گذشته دو مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان خورشید فروزان به مناسبت رحلت رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره ) و پیامبر اعظم به مناسبت سال پیامبر(ص) برگزار که به نفرات برتر جوایزی اهدا شد .


 

کد مطلب 476469

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