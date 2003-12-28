هيات هاي نظارت شايعات را به عنوان سند تلقي نكنند

به گزارش خبرگزاري مهر سيد محمود مير لوحي رييس هيات بازرسي انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت: شركت هيات بازرسي در انتخابات مساله جديدي نيست و در دوره هاي گذشته نيز فعاليت داشته اند و اينكه آقاي جهرمي و آيت الله جنتي گفته اند بازرسان نبايد در جلسات هيات اجرايي شركت كنند دقيق نيست.

ميرلوحي با استناد به ماده 65 قانون انتخابات و آيين نامه اجرايي دولت در خصوص انتخابات گفت: در همه جاي اين آيين نامه بر حضور بازرس تاييد شده و حتي امضاي بازرس را نيز لحاظ نموده است اما نمي دانم چرا دوستان شوراي نگهبان در اين زمينه حساسيت دارند.

ميرلوحي خاطرنشان كرد: وزارت كشور و هيات بازرسي جلسات هيات اجرايي را نيز جزء مراحل انتخابات مي دانند و خود را ملزم به حضور و بررسي موضع مي دانند و تنها به حضور در شعب اخذ راي و حوزه انتخابيه اكتفا نمي كنند زيرا افكار عمومي و به ويژه نامزدها از وزارت كشور توقع دارند جدي تر وارد عمل شود.

ميرلوحي در پاسخ به سوالي در خصوص تشكيل پرونده قضايي براي نمايندگان فعلي مجلس گفت: نمي دانيم چرا كساني كه بيشتر در صحنه هاي مختلف اداري و اجرايي و خدمت به انقلاب در قبل و بعد از انقلاب حضورداشته همواره درسيبل بوده اند وبايد پرونده شان سنگين شود و هر چه چهره هاي خدمتگزاران شناخته تر مي شود پرونده شان سنگين تر مي شود.

ميرلوحي به تشكيل 120 پرونده قضايي براي نمايندگان مجلس اشاره كرد و گفت:هيات هاي نظارت نبايد شايعات را به عنوان سند تلقي كند و به استناد آنها براي نامزدها كه اكثرا از چهره هاي خدوم انقلابند پرونده سازي كند بلكه با ديد و نگاه كارشناسي به جمع آوري، بررسي و پالايش و استفاده از اطلاعات و اسناد اقدام كند.

از ميرلوحي در خصوص ابطال آيين نامه اجرايي انتخابات توسط ديوان عدالت اداري سوال شد كه وي گفت: از تمامي اختيارات قانوني خود استفاده مي كنيم و در آيين نامه جديدي كه تدوين مي كنيم اجازه نخواهيم داد ابراز وفاداري به اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه و محكوميت ها به سليقه ها واگذارشود.

مير لوحي به قانون انتخابات و مجازات اسلامي اشاره كرد و افزود: قانون شفاف و روشن است و ما همواره از اجراي قانون طرفداري كرده ايم اما نمي دانستيم عمل كردن به قانون خلاف شده است.

از ميرلوحي درخصوص آخرين اقدامات وزارت كشور براي شمارش ماشيني آرا گفت: اقدامات لازم انجام شده و با توجه به تجربه انتخابات شوراها از شوراي نگهبان انتظار همكاري داريم.

معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور در ادامه فاجعه زلزله بم را بسيار سنگين و عظيم توصيف كرد و با تاييد بر برخي نارسايي ها در امدادرساني گفت: رييس جمهور و وزيران دولت بلافاصله دستورات و تمهيدات لازم براي امدادرساني به زلزله زدگان با تشكيل ستاد حوادث غير مترقبه انجام داده اند و تلاشي كه در50 ساعت گذشته انجام شده قابل تقديراست.

وي افزود: از تمام امكانات و تجهيزات استانها و دستگاههاي اجرايي براي كمك به مصيبت زدگان بهره خواهيم گرفت.