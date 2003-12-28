مسابقات تكواندو بانوان باشگاههاي كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" اين رقابت ها دردو مرحله برگزار مي شود كه مرحله اول به صورت منطقه اي ومرحله دوم با حضور تيم هاي اول و دوم هر منطقه برگزار مي شود.
منطقه يك: خراسان با شركت 17 تيم و سمنان يك تيم .
منطقه دو: اصفهان( 4 تيم) - شهركرد( 2 تيم) - قم و استان مركزي.
منطقه سه: تهران( 3 تيم) - گيلان و مازندران.
منطقه چهار: كرمانشاه 4 تيم - ايلام و لرستان.
منطقه پنج : اردبيل( 2 تيم) - تبريز( 2 تيم)
منطقه شش : شيراز - بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد( 2تيم)
يادآوري مي شود اين مسابقات در 8 وزن مختلف برگزار مي شود.
مسابقات باشگاهها و دستجات آزاد تكواندو بانوان كشور 12 دي ماه در شش منطقه كشور با حضور 25 تكواندو كار آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار " مهر" اين رقابت ها دردو مرحله برگزار مي شود كه مرحله اول به صورت منطقه اي ومرحله دوم با حضور تيم هاي اول و دوم هر منطقه برگزار مي شود.
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