بازیکنان صنعت نفت پول کرایه تاکسی ندارند/ یکی به داد ما برسد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل‌کثیر پس از شکست پنج بر صفر صنعت نفت آبادان برابر استقلال تهران اظهار داشت: متأسفانه شرایط ما خوب نیست، هر روز هم بدتر می‌شود، مشکلات مالی کمر نفت آبادان را شکسته و کسی هم به ما کمک نمی‌کند.

وی ادامه داد: شکست ما به دلیل همین مسئله بود، بازیکنان ما ۱۰ هفته است که پولی دریافت نکرده‌اند و این برای یک تیم بسیار خطرناک است.

مهاجم تیم فوتبال نفت آبادان افزود: مشکلات ما آنقدر زیاد است که بازیکنان حتی پول کرایه تاکسی هم ندارند و من امیدوارم مسئولین آبادان فکری اساسی به حال ما کنند.