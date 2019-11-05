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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۲۲

عیسی آل‌کثیر:

بازیکنان صنعت نفت پول کرایه تاکسی ندارند/ یکی به داد ما برسد

بازیکنان صنعت نفت پول کرایه تاکسی ندارند/ یکی به داد ما برسد

مهاجم تیم فوتبال نفت آبادان گفت: بازیکنان ما پول کرایه تاکسی هم ندارند که سوار ماشین شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل‌کثیر پس از شکست پنج بر صفر صنعت نفت آبادان برابر استقلال تهران اظهار داشت: متأسفانه شرایط ما خوب نیست، هر روز هم بدتر می‌شود، مشکلات مالی کمر نفت آبادان را شکسته و کسی هم به ما کمک نمی‌کند.

وی ادامه داد: شکست ما به دلیل همین مسئله بود، بازیکنان ما ۱۰ هفته است که پولی دریافت نکرده‌اند و این برای یک تیم بسیار خطرناک است.

مهاجم تیم فوتبال نفت آبادان افزود: مشکلات ما آنقدر زیاد است که بازیکنان حتی پول کرایه تاکسی هم ندارند و من امیدوارم مسئولین آبادان فکری اساسی به حال ما کنند.

کد مطلب 4764831

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