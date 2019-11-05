ترامپ از احتمال اعزام ارتش آمریکا به مکزیک خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری در واکنش به تیراندازی در شمال مکزیک و کشته شدن یک خانواده ۹ نفری اعلام کرد: خانواده ای فوق‌العاده‌ و دوستانی از ایالت یوتاه میان کارتل‌ های شرور مواد مخدر که به سوی یکدیگر شلیک می‌ کردند، گرفتار شده و در نتیجه چند شهروند بسیار خوب آمریکایی کشته شدند که شامل کودکان بوده و برخی نیز ناپدید شدند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: اگر مکزیکو برای پاکسازی این هیولاها نیازمند یا درخواست کمک کند، آمریکا آماده بوده و برای این کار تمایل دارد و همچنین قادر است که این کار را انجام دهد.

وی در ادامه افزود: رئیس جمهوری جدید مکزیک این موضوع را موضوع مهم خود اعلام کرد؛ اما کارتل‌ ها بسیار بزرگ و قدرتمند شده که شاید برای شکست آنها نیازمند یک ارتش باشید. ما فقط منتظر تماسی از رئیس جمهور عالی شما هستیم.