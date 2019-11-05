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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۹:۰۳

آزادسازی ۲۵۹ دانش‌آموز در نیجریه

آزادسازی ۲۵۹ دانش‌آموز در نیجریه

پلیس نیجریه از آزادسازی ۲۵۹ دانش آموز در جنوب غربی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس نیجریه در جدیدترین عملیات خود در ماه های اخیر ۲۵۹ دانش آموزی که در یک مدرسه دینی واقع در جنوب غربی نیجریه تحت شرایط نامطلوب در حال آموزش بودند را آزاد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس نیجریه در مجموع عملیات های خود در هفته های اخیر مدعی است بیش از هزار نفر از چنین دانش آموزانی را آزاد کرده است.

این در حالیست که محمدو بوهاری رئیس جمهوری نیجریه که حادثه فجیع قتل عام شیعیان در زاریا را در کارنامه تاریک دوران تصدی خود دارد؛ تا کنون نتوانسته است هیچ اقدام مثبتی را برای جلوگیری از ادامه جریان های مشابه در سراسر کشورش به انجام برساند.

کد مطلب 4764862

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