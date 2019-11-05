۲۴ اقامتگاه بوم گردی در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گردشگران علاوه بر اقامت در این خانه ها و بهره مندی از آرامش و سکوت روستاها و جاذبه های طبیعی و تاریخی این مناطق، امکان بهره مندی از غذاهای محلی و سنتی و دیگر تولیدات عشایر و روستاییان از جمله صنایع دستی را دارند.

وی تقویت بوم‌گردی، ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستاها، توسعه کسب و کار مرتبط با گردشگری، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان را از اهداف راه اندازی این اقامتگاه ها عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال تعداد ۱۴ واحد اقامتگاه بوم گردی در استان با حجم سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۲ نفر برای اقامت گردشگرتان به بهره برداری رسید.

شنبه زاده افزود : هم اکنون ۲۴ اقامتگاه بوم گردی جهت پذیرایی از گردشگران و مهمانان در استان فعال است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام با اشاره به این که توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای توسعه گردشگری در ایلام انجام می شود، اضافه کرد: در حال حاضر گسترش اقامتگاه‌های بوم گردی نقش کلیدی و مؤثری در توسعه پایدار طبیعت‌گردی ایفا می‌کند و در زمان کوتاه بسترهای لازم برای اقامت گردشگران در مناطق روستایی، بومی و طبیعی را با کیفیت‌های مطلوب فراهم و زمان ماندگاری گردشگران را در روستاها و مناطق نمونه گردشگری ایجاد می‌کند.